«Грузинская мечта» не участвовала в голосовании ПАСЕ по России и Украине

Что произошло?

На осенней сессии 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две важные резолюции по Украине и России. В резолюции, принятой 12 октября, Голодомор признается «актом геноцида», «призванным сломать хребет украинской государственности, языка и культуры», и почтить память его жертв. ПАСЕ призвала все государства-члены сделать то же самое. 73 члена ассамблеи поддержали резолюцию, один выступил против, никто не воздержался.

13 октября ПАСЕ приняла еще одну резолюцию, объявляющую Россию диктатурой и призывающую международное сообщество признать президентство Владимира Путина нелегитимным после истечения его срока в 2024 году. ПАСЕ также призвала государства-члены «прекратить все контакты с Путиным, за исключением гуманитарных и миротворческих контактов», – сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

«Абсолютная власть президента, вызванная чрезвычайно длительным пребыванием у власти, а также отсутствие системы сдержек и противовесов, таких как сильный Парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», – заявили парламентарии.

Кроме того, Парламентская ассамблея поддержала создание Международного уголовного трибунала для расследования роли российских властей и лично Путина в аннексии Крыма, войне на Донбассе и крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. 43 члена ассамблеи поддержали резолюцию, 9 депутатов проголосовали против или воздержались.

Какова была позиция грузинской делегации?

По информации Парламента Грузии, грузинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы составляют пять депутатов: Ираклий Чиковани («Грузинская мечта»), Тинатин Бокучава («Единое национальное движение»), Кетеван Туразашвили («Граждане»), Ираклий Кобахидзе («Грузинская мечта»), Эка Сефашвили («Сила народа»).

Однако с грузинской стороны обе резолюции поддержал только один представитель – Кетеван Туразашвили от партии «Граждане». Другие члены делегации, в том числе представители «Грузинской мечты», не присутствовали на заседание ПАСЕ.

Отсутствие грузинской парламентской делегации на осенней сессии ПАСЕ вызывает вопросы, особенно с учетом геополитической ситуации и ситуации с безопасностью в Европе, войны России против Украины и потенциального воздействия этих событий на Грузию.

Как «Грузинская мечта» прокомментировала отсутствие?

Отвечая на эти вопросы, в беседе с представителями СМИ, глава грузинской делегации Ираклий Чиковани заявил: «у нас были различные обязательства, в том числе перед Парламентской ассамблеей НАТО, выборы в Польше и наши представители находятся там, и у меня были другие обязательства, которые у меня есть здесь… Я не собираюсь согласовывать с вами приоритеты нашей деятельности. Я объяснил общественности и сказал, что в ходе сессии мы присутствовали на разных сессиях в предыдущие годы с разным составом… Если мы говорим и имеем какую-то коммуникацию с Российской Федерацией, это вытекает только из одной задачи – это восстановление нашей территориальная целостность и состояние наших сограждан на оккупированных территориях».

На вопрос, является ли Россия диктатурой, Ираклий Чиковани ответил: «сегодня в Российской Федерации фактически существуют проблемы, которые связаны с полноценным функционированием демократии».

Что означает отсутствие?

По словам Кетеван Туразашвили, она еще до сессии знала, что планировалось голосование по резолюции, касающаяся режима Путина, и эта информация «предположительно, должна была быть известна всем членам делегации».

Комментируя резолюцию, она заявила: «мы помним агрессию Путина, которую испытали на себе, мы видим агрессию Путина против Украины, и, конечно, мы должны принять все меры, чтобы это прекратилось».

В дипломатическом мире, если страна не желает занимать четкую позицию при голосовании в международной организации, у нее есть несколько вариантов: воздержаться, покинуть зал для голосования или вообще не отправлять делегацию. В случае последнего голосования в ПАСЕ, похоже, парламентское большинство «Грузинской мечты» выбрало последний вариант.

Какой бы нелогичной или неинтуитивной ни казалась позиция «Грузинской мечты», если принять во внимание недавние решения правительства «Грузинской мечты» о сближении с Россией, а также резкое ухудшение отношений с Украиной, такое отсутствие совершенно не кажется неожиданным.

И можно сказать, что отсутствие представителей «Грузинской мечты» в Страсбурге – это сигнал, который трудно игнорировать, и это само по себе является позицией.

В Парламентскую Ассамблею Совета Европы входят представители 46 европейских государств. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Совет Европы исключил Россию из своих рядов за серьезные нарушения ее устава.

