На обучение в российских вузах из Грузии подано около 100 заявок

Отдел интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии сообщил, что около 100 абитуриентов из Грузии подали заявки на обучение в российских вузах в 2024 году. Для студентов из Грузии было выделено 200 мест, как и в прошлом году, когда 100% абитуриентов были зачислены в российские вузы. Финансирование образования осуществляется из федерального бюджета РФ.

«В основном выбор приходится на вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но также выбирают абитуриенты вузы и в Казани, Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Новосибирске», – говорится в Отделе интересов России. По той же информации, абитуриентов из Грузии в основном интересуют следующие специальности: медицина, лингвистика, IT-специальности, экономика, инженерия, сельскохозяйственные науки и строительство.

Прием заявок на поступление в российские вузы начался 1 сентября и продолжится до 1 ноября. Кандидаты регистрируют свои заявки на сайте, а затем приглашаются на собеседование в Отдел интересов России при Посольстве Швейцарии, после чего распределяются по университетам.

Если абитуриент не владеет русским языком, у него будет возможность пройти подготовительный курс русского языка.

