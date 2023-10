Венгрия и Грузия проведут совместное заседание правительства в Тбилиси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с представителями СМИ в рамках саммита Европейского политического союза в Гранаде, выразил полную поддержку предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Премьер-министр Орбан заявил, что Грузия проделала «большую работу» с точки зрения соответствия критериям ЕС и что то, что страна не стала кандидатом, является «полной несправедливостью». По его словам, причина отказа в прошлом году заключалась в том, что «лидеры эгоистичны» и не хотят давать необходимые Грузии финансовые ресурсы. Но премьер-министр добавил: «вы нам все еще нужны там» из-за «стратегического положения Грузии». Говоря о том же вопросе он также заявил, что Азербайджан является «стратегически ключевой страной» для поставок энергоресурсов.

Виктор Орбан отметил, что он «большой сторонник» интеграции Грузии в Евросоюз. Он также добавил, что на следующей неделе Грузия и Венгрия проведут «совместное правительственное заседание» в Тбилиси и «все (венгерские) министры будут там».

Он также заявил, что существует «много вопросов и сомнений» по поводу вступления Украины в Евросоюз, «поскольку это страна, находящаяся в состоянии войны». Таким образом, он повторил свое противоречивое заявление о том, что «мы не знаем, где проходят ее эффективные границы и какова численность ее населения», поэтому необходима «стратегическая дискуссия» о последствиях интеграции.

