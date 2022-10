Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 октября в рамках визита в Будапешт был официально принят премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами и выступили с официальными заявлениями для СМИ.

Выступление Ираклия Гарибашвили

В начале выступления премьер-министр Гарибашвили отметил, что на встрече с премьер-министром Венгрии обсуждались вопросы сотрудничества в области экономических, торговых отношений и энергетики, и добавил, что подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве «придаст дополнительный импульс грузино-венгерским отношениям».

Отметив, что «мы готовы к дальнейшему углублению отраслевого сотрудничества», премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что правительство премьер-министра Орбана «осуществило много успешных реформ», из которых Грузия взяла «много примеров». «Мы хотим стать ближе в разных направлениях», — сказал он.

Ираклий Гарибашвили обратил внимание на «очень хорошее сотрудничество» между двумя странами в сфере образования и поблагодарил Виктора Орбана за финансирование обучения грузинских студентов в его стране.

Говоря о решении Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «Грузия и грузинский народ всегда верно следовали этому цивилизационному выбору». «Мы хотим стать полноценным, достойным членом европейской семьи», — добавил он.

В этом контексте премьер-министр Грузии отметил, что Грузия «активно работает» над выполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии. «Мы открыли двери для всех акторов, будь то неправительственный сектор или оппозиционные партии, для участия в этом процессе».

«Мы, со своей стороны, делаем все возможное и будем делать, чтобы Грузия как можно скорее получила статус, (и) наша страна как можно скорее приблизилась к Европе и европейским структурам», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Он также обратил внимание на стремление Грузии вступить в Евроатлантический альянс и подчеркнул, что «мы не только формулируем это словами и выражаем это желание, но и своими действиями доказали, что хотим внести свой вклад в эту великую семью».

«Мы пошли на большие жертвы в миссиях НАТО в Ираке, Афганистане, мы представлены в миссиях ЕС в Центральноафриканской Республике, и мы, конечно, продолжим делать это», — сказал премьер-министр Гарибашвили, добавив, что «это наша конечная цель, стать государством-членом Европейского союза и НАТО».

Премьер-министр Гарибашвили также сказал, что «сегодня нам приходится жить и работать в очень трудные времена. Правительства и правители несут большую ответственность перед своей страной и народом». Подтвердив свое «большое уважение» к премьер-министру Венгрии и его политике, премьер-министр Грузии подчеркнул, что «мы также делаем все возможное, чтобы защитить наши страны и защитить интересы нашего народа в это трудное время».

Премьер-министр обратил внимание на продолжающуюся войну в Украине, которая, по словам Ираклия Гарибашвили, «абсолютно неприемлема». Он также отметил, что Грузия поддерживает Украину «на всех платформах», и добавил, что «мы желаем, чтобы эта война закончилась как можно скорее».

«Нашей задачей и желанием не должно быть затягивание этой войны, но нашей общей задачей должно быть скорейшее прекращение этой смертоносной войны. Конечно, все это влияет на цены, это породило другие виды проблем, такие как кризис в сфере энергетики, и, конечно, этим нужно заниматься соответственно и адекватно», — сказал премьер-министр Гарибашвили.

В конце выступления он также приветствовал инициативу премьер-министра Венгрии о проведении совместной межправительственной встречи в Тбилиси и добавил: «я рад, что господин премьер-министр принял наше приглашение, мы будем рады принять господина премьер-министра в Грузии».

Примечание: материал будет обновляться в соответствии с выступлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

This post is also available in: ქართული (Georgian)