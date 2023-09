Инал Ардзинба: Мы не ожидаем массового притока беженцев из Нагорного Карабаха

25 сентября главный дипломат оккупированной Абхазии Инал Ардзинба рассказал о проблеме возможного притока армянских беженцев из Нагорного Карабаха, а также рассмотрел, какие последствия принесет происходящее для остального Кавказского региона.

Ардзинба заявил, что «ситуация развивается стремительно» и отметил, что в результате «капитуляции» на статус Нагорного Карабаха фактически «поставлен крест». Он подчеркнул, что «международная система находится на стадии излома» и необходима адекватная реакция на меняющуюся ситуацию. «Конечно может прямого влияния это не оказывает, но мягко говоря, это способствует росту напряжённости в регионе, в Закавказье. Мы не хотим чтобы что-то такое было у нас», – сказал Ардзинба.

Говоря о возможном притоке беженцев из Нагорного Карабаха в Абхазию, Ардзинба сказал: «у нас визовые элементы нашей политики по отношению к гражданам Армении. Конечно мы понимаем, что может быть определённые поток беженцев, ну прежде всего в саму естественно республика Армения, но и учитывая, что у нас исторические связи, учитывая что у нас большая диаспора армянская в Абхазии, конечно это возможно, но вот мы этот вопрос обсуждали. Мы полагаем, что это не будет массовое явление, безусловно, это не будет массовые явления. Мы попытаемся как-то максимально эту ситуацию сбалансировать».

Говоря о действиях премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ардзинба заявил, что он «фактически он признал государственный суверенитет Азербайджана над этой территории, что противоречит некоторым нормативно-правовым актом самой Армении и соответствующим постановлением. Поэтому ситуация, конечно, сложная».

