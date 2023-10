Видение Коалиции за независимое и прозрачное правосудие по реформе правосудия

В заявлении, опубликованном 9 октября, Коалиция за независимое и прозрачное правосудие отреагировала на проблемы в судебной системе Грузии и пути их решения. «Несмотря на многочисленные волны реформ, проведенных за эти годы, судебная система Грузии по-прежнему сталкивается с фундаментальными проблемами и переживает значительный кризис легитимности и доверия», – заявили в коалиции.

В заявлении говорится, что осуществленные до сих пор законодательные изменения «следуют рассматривать как фасадную попытку институциональной реформы правосудия, которая не смогла справиться с главной проблемой грузинской действительности – концентрацией власти и неформальных влияний в судебной системе».

По заявлению коалиции, правящая команда не смогла придерживаться принципиальных целей демократического преобразования суда и со временем пошла на уступки влиятельным группам в судейском корпусе по принципиальным вопросам. «Этот процесс способствовал постепенному подавлению инакомыслия в системе и усилению корпоративизма», – говорится в заявлении коалиции.

Согласно заявлению, власть не признает проблем в судебной системе и необходимости фундаментальной реформы. На этом фоне для реализации фундаментальной реформы правосудия коалиция считает важным предпринять следующие шаги:

Первая ступень: оценка существующих проблем в судебной системе

Парламентская/следственная комиссия посредством инклюзивного и прозрачного процесса должна полностью и объективно расследовать степень неформального/кланового и политического влияния в судебной системе, а также уровень коррупции.

Вторая ступень: Стратегия и План действий по укреплению судебной системы

После оценки масштаба существующей проблемы в судебной системе с привлечением заинтересованных сторон подготовить Стратегию и План действий по реальному совершенствованию судебной системы.

Третья ступень: реализация Стратегии и Плана действий

Институты, определенные Стратегией и Планом действий, должны обеспечить реализацию разработанной Стратегии и Плана действий. Процесс реализации должен быть прозрачным и инклюзивным.

Во избежание усиления неформального/политического влияния в судебной системе и роста уровня коррупции, по мнению коалиции, необходимо реализовать следующие меры: введение более инклюзивного правила принятия решений (двойной 2/3) в Высшем совете юстиции; обеспечение гарантий независимости индивидуальных судей; Обеспечение полного и своевременного наличия судебных документов; Изменение порядка укомплектования Независимого совета Высшей школы юстиции; Улучшение трудовых гарантий судей.

