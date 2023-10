МВФ: Программа поддержки Грузии не прекращена, лишь отложена

Пресс-спикер Международного валютного фонда пояснила «Голосу Америки» 4 октября, что поддерживаемая фондом программа в Грузии не прекращена, а лишь отложена. Причиной переноса второго пересмотра Программы поддержки она назвала одобрение Парламентом Грузии поправок к «Закону о Национальном банке» и поправок, касающихся банковских положений о санкциях.

По словам пресс-спикера, структурные изменения НБГ «поставили под угрозу независимость и авторитет банка и противоречили рекомендациям команды Международного валютного фонда». Что касается изменений, внесенных в правила банка относительно введения международных санкций в отношении граждан Грузии, представитель МВФ отметила, что это «вызывает опасения по поводу финансовой стабильности, которая является основной целью этой программы».

«Учитывая новые процессы, которые возникли после первого обзора программы, команде и руководству требуется дополнительное время, чтобы найти способ гарантировать, что достижение целей программы по-прежнему будет обеспечено», – добавила пресс-спикер.

Национальный банк Грузии объявил 19 сентября, что согласно решению исполняющего обязанности президента банка, международные санкции не будут распространяться на тех граждан Грузии, вина которых не установлена ​​грузинским судом. Этим изменением Национальный банк изменил предыдущее решение, в результате сего находящийся под санкциями США Отар Парцхаладзе больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и осуществлении финансовых операций.

