МВФ: Программа поддержки Грузии не прекращена, лишь отложена
Пресс-спикер Международного валютного фонда пояснила «Голосу Америки» 4 октября, что поддерживаемая фондом программа в Грузии не прекращена, а лишь отложена. Причиной переноса второго пересмотра Программы поддержки она назвала одобрение Парламентом Грузии поправок к «Закону о Национальном банке» и поправок, касающихся банковских положений о санкциях.
По словам пресс-спикера, структурные изменения НБГ «поставили под угрозу независимость и авторитет банка и противоречили рекомендациям команды Международного валютного фонда». Что касается изменений, внесенных в правила банка относительно введения международных санкций в отношении граждан Грузии, представитель МВФ отметила, что это «вызывает опасения по поводу финансовой стабильности, которая является основной целью этой программы».
«Учитывая новые процессы, которые возникли после первого обзора программы, команде и руководству требуется дополнительное время, чтобы найти способ гарантировать, что достижение целей программы по-прежнему будет обеспечено», – добавила пресс-спикер.
Национальный банк Грузии объявил 19 сентября, что согласно решению исполняющего обязанности президента банка, международные санкции не будут распространяться на тех граждан Грузии, вина которых не установлена грузинским судом. Этим изменением Национальный банк изменил предыдущее решение, в результате сего находящийся под санкциями США Отар Парцхаладзе больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и осуществлении финансовых операций.
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