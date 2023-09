Натиа Турнава подтверждает, что программа МВФ приостановлена

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натиа Турнава 26 сентября в интервью изданию «Палитраньюс» подтвердила, что программа Международного валютного фонда для Грузии приостановлена. «Мы сделаем все, чтобы восстановить программу вовремя», – сказала она, добавив, что программа была приостановлена ​​весной, когда у фонда возникли дополнительные вопросы.

«Отставка трех вице-президентов одновременно, конечно, стала серьезным фактом, вызвавшим достаточно много опасений и вопросов как внутри, так и за пределами нашей организации», – сказала Турнава.

В июле Международный валютный фонд (МВФ) отложил представление Совету директоров банка второго транша Программы поддержки Грузии. Соответственно, процедура утверждения транша советом также была отложена. Правительство Грузии и МВФ достигли соглашения о трехлетней Программе поддержки в апреле 2022 года, в результате чего Грузии было выделено 289 миллионов долларов США в виде кредита. Первый транш – 40 миллионов – уже освоен. Переговоры о выделении второго транша прошли в мае 2023 года, в ходе которых власти Грузии и представители МВФ договорились, что второй пересмотр программы завершится в июне. В фонде тогда заявили, что отсрочка частично связана с «разногласиями по поводу изменений в структуре Национального банка Грузии».

