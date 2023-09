МВФ обсудит, какие потенциальные последствия принесет для Грузии решение НБГ

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Джеймс Джон сообщил «Civil Georgia», что фонд с нетерпением ждет вопроса, связанного с последним решением НБГ, с Национальным банком и коммерческими банками, и только после этого оценит этот шаг более полноценно. По словам главы миссии, фонд обсудит, какие потенциальные последствия это решение принесет для Программы поддержки Грузии МВФ и усилий фонда по восстановлению ее реализации.

«Как мы говорили ранее, быстрые и адекватные действия Национального банка, включая обязательство банков соблюдать санкции, помогли ограничить влияние войны России в Украине на финансовый сектор (Грузии). Мы обеспокоены недавним заявлением НБГ, которым меняет свой подход к санкциям», – заявляет глава миссии фонда.

В июле Международный валютный фонд (МВФ) отложил представление Совету директоров второго транша Программы поддержки Грузии. Соответственно, процедура утверждения транша советом также была отложена. Правительство Грузии и МВФ достигли соглашения о трехлетней Программе поддержки в апреле 2022 года, в результате чего Грузии было выделено 289 миллионов долларов США в виде кредита. Первая часть транша – 40 миллионов – уже использована. Переговоры о выделении второго транша прошли в мае 2023 года, в ходе которых власти Грузии и представители МВФ договорились, что второй пересмотр программы завершится в июне. В фонде тогда заявили, что отсрочка частично связана с «разногласиями по поводу изменений в структуре Национального банка Грузии».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)