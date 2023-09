Суд оставил в заключении 6 человек, задержанных по делу о нападении на депутата Тбилисского Сакребуло

Тбилисский городской суд оставил под стражей шесть человек, задержанных по факту группового насилия в отношении депутата Тбилисского Сакребуло от оппозиционного «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе. В число обвиняемых входят сотрудник Мэрии Тбилиси Тато Хундадзе и брат т.н. «вора в законе» Нодара Шукакидзе – Элгуджа Шукакидзе.

После судебного заседания прокурор Мариам Бегиашвили заявила, что перед задержанием несколько обвиняемых пытались пересечь государственную границу. По ее словам, существовал реальный риск того, что обвиняемые скроются от правосудия.

Ираклий Эдзгверадзе, депутат Тбилисского Сакребуло совета от «Национального движения», подвергся нападению и избиению возле своего дома в Глдани, Тбилиси, вечером 22 сентября. Эдзгверадзе связал нападение со ссорой с членом Сакребуло от «Грузинской мечты» Коте Зарнадзе во время сессии. По его словам, в его избиении участвовали члены национальной сборной по футболу.

