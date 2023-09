Парламент заслушал министра внутренних дел по правилам интерпелляции

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури 22 сентября выступил на пленарном заседании Парламента по правилам интерпелляции и ответил на вопросы оппозиции по поводу стихийного бедствия в Шови. Гомелаури был приглашен в Парламент по запросу председателя фракции Единого национального движения Тины Бокучава.

Депутаты адресовали министру пять вопросов. Они поинтересовались, почему не была задействована система раннего оповещения по SMS? Почему спасательные работы начались с опозданием на 3 часа? На основании чего правительство решило не запрашивать международную помощь в поисково-спасательных операциях? В каком состоянии находится спасательная техника Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и насколько она соответствует международным стандартам? И на каком основании государство отказалось приобрести на грантовой основе два поисково-спасательных вертолета («HUEY II»).

В ответ министр повторил свои предыдущие заявления. По его словам, спасательные работы начались в кратчайшие сроки, спасатели были на месте через 28 минут, тяжелая техника – через час, вертолеты прилетели через три часа. Он также заявил, что такой подход был наиболее оптимальным, учитывая гористую местность и неблагоприятные метеорологические условия. Он также отметил, что оползень был внезапным и масштабным, в результате чего все жертвы погибли мгновенно, о чем свидетельствует тяжелое состояние найденных тел.

На вопрос, почему правительство отказалось от помощи, предложенной соседними странами, Гомелаури повторил, что в дополнительной помощи не было необходимости. По его словам, операция была проведена с максимальными возможностями, а спасатели на местах прошли имели подготовку для эффективного выполнения возложенных обязанностей. На вопрос депутата Тины Бокучава, почему Грузия не приобрела два поисково-спасательных вертолета («HUEY II») на грант от США, Гомелаури пояснил, что это переговоры, которые прошли в 2016 году между правительством Грузии и США, касались приобретения вертолетов для Сил обороны, а не для МВД.

Отвечая на вопросы о системах раннего оповещения, министр переадресовал вопрос к экспертам, отметив, что у них будет более развернутый ответ на этот вопрос. Отвечая на вопрос о нынешних спасательных вертолетах Грузии, он сказал, что существующие вертолеты полностью оснащены средствами ночного видения и работают эффективно.

В ходе парламентских слушаний среди присутствующих произошло несколько ожесточенных словесных противостояний. Депутат Тина Бокучава раскритиковала МВД за неготовность отреагировать на трагедию в Шови. Такую же позицию она выразила в отношении инцидентов, произошедших в Тбилиси в 2015 году, в Боржоми в 2017 году и в Гудаури в 2022 году.

Депутат Саломе Самадашвили от партии «Лело» также раскритиковала министра внутренних дел и обратилась к депутатам большинства: «чему вы аплодируете, когда погибло более 30 человек? Что вы собираетесь делать в будущем и что можно было сделать по-другому, чтобы нам не приходилось выкапывать из земли погребенных заживо расчлененных детей? Что можно было сделать, об этом вы должны нам рассказывать тут, а не поздравлять себя, что вы все сделали».

Депутат Автандил Энукидзе от партии «Европейские социалисты» не оправдал критику, высказанную в адрес Гомелаури. «Кто-то сказал Шарлю Мишелю, когда он пришел подписать рекомендации из 12 пунктов, Бельгию смыло водой, 200 человек погибли, 400 пропали без вести и 10 тысяч остались без крова, кто-то из вас тогда сказал ему, зачем ты сюда приехал? Почему тогда вы ему не сказали, для чего ты сюда приехал? Был бы на месте стихии в Шови министр или заместитель министра, что случилось, страна развалилась? Если бы были там, выжил бы кто-нибудь? Чтобы все закончилось за три часа, надо было найти людей. Им бы ничего не помогло. Я не считаю правильным, повесть на одного человека сегодня все стихийное бедствие», – сказал Энукидзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)