Вице-премьер Грузии: Трагедия Шови была неизбежна

Министр экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили заявил, что трагедия в Шови была неизбежна. Он подчеркнул, что согласно обещанию от 2018 года власти приступили к изучению геологических угроз, что ежегодно публикуется в виде отчета о мониторинге и используется для планирования проектов. Об оползне в Шови он рассказал СМИ после заседания правительства 7 августа.

Давиташвили отметил, что заявление, сделанное во время стихийного бедствия в Местиа в 2018 году, в котором он сказал, что «через 2-3 года на всей территории Грузии будет надлежащая система раннего предупреждения», было вырвано из контекста.

Он отверг направленную в его адрес критику и отметил: «это тоже стало предметом спекуляций. Здесь тоже решили наверно записать политические баллы или интерпретировать тему иначе, что печально. Думаю, что это неуместно в сегодняшней ситуации».

Давиташвили подчеркнул совместную инициативу, реализуемую с «Зеленым климатическим фондом» с 2018 года, которая направлена ​​на изучение и предотвращение геологических угроз в Грузии. Давиташвили заявил: «хочу еще раз подчеркнуть, что трагедия такого типа, которая произошла в Шови, была бы неизбежна при любых обстоятельствах. Какие бы системы у нас ни были, есть, или будут, к сожалению, трагедии случаются и от этого не застрахован никто в мире. Возможно, мы не сможем защитить себя от таких трагедий».

Он отметил, что в том, что в Грузии не было системы мониторинга, виновата предыдущая власть (Национального движения), и добавил: «хочу вам сказать, что у нас в стране были десятки станций мониторинга, и мы не нашли ни одной. Вся система была разрушена, и ни один сотрудник не нес за это ответственности».

Давиташвили также рассказал о «значительном прогрессе», достигнутом в укреплении гидрометеорологических систем страны, и сказал: «мы установили 200 современных гидрометеорологических станций, закупили и начали их установку, что позволяет нам наблюдать за подъемом воды». Министр также сообщил о закупке трех современных радаров, в том числе двух недавно закупленных, позволяющих делать метеорологические прогнозы на всей территории Грузии.

В завершение Давиташвили рассказал о глобальных вызовах, препятствующих предотвращению стихийных бедствий: «сегодня у страны нет проблемы с ресурсами, но в отношении стихийных бедствий следует подчеркнуть одно, во многих случаях, к сожалению, мы бессильны и невозможно что-то предотвратить или избежать… Такое случается не только в Грузии, но и в любой развитой стране, и очень печально, что иногда люди, системы, государственные институты или страны в целом бессильны в плане предупреждения и предотвращения стихийных бедствий».

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