Оппозиция вызывает министра ВД в Парламент в порядке интерпелляции

Оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД) заявило 14 августа, что вызывает в Парламент министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури в связи с трагедией в Шови. Другие оппозиционные партии также поддерживают требование ЕНД и говорят, что категорический отказ правящей партии по вопросу создания следственной комиссии в Парламенте по данному вопросу порождает подозрения.

Согласно заявлению ЕНД, председатель фракции Тина Бакучава уже зарегистрировала обращение в Парламенте. Партия обращается к министру на основании пункта 2 статьи 43 Конституции Грузии и статьи 149 Регламента Парламента Грузии.

В заявлении ЕНД министру ВД адресовано 5 вопросов. Депутаты интересуются, почему не введена система раннего оповещения по СМС; почему спасательные работы начались с опозданием на 3 часа; На каком основании было принято решение правительства не обращаться к другим странам за помощью в проведении поисково-спасательных работ; в каком состоянии находится аварийно-спасательная техника Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и насколько она соответствует международным стандартам; и на основании каких обстоятельств государство отказалось от покупки двух поисково-спасательных вертолетов («HUEY II») в грантовом порядке.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури прибыл в Шови на 11-й день после стихии. В беседе с представителями СМИ, он сказал, что МВД могло использовать вертолеты, оснащенные приборами ночного видения, но они не были использованы, поскольку «если жизни людей в этот момент не угрожает опасность, нецелесообразно и недопустимо, чтобы рисковали пилоты». После заявления министра 14 августа у здания Администрации правительства прошла акция протеста с требованием отставки Гомелаури и прекращения депутатских полномочий Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии.

Во время акции между демонстрантами и полицией произошла словесная перепалка, причиной которой стали транспаранты активистов. Полиция забрала у демонстрантов транспаранты с надписями «Гомелаури в отставку» и с призывом выдворить Кобахидзе из Парламента, но позже вернула их. По словам самих активистов, после словесной перепалки на митинге были задержаны 2 человека, которых отпустили около 11:10.

Вопрос о создании следственной комиссии

Следует отметить, что оппозиция выступила в первые же дни стихийного бедствия в Шови с требованием создать в Парламенте следственную комиссию. Против этой инициативы выступают представители «Грузинской мечты». По словам председателя Комитета по защите прав человека Михаила Сарджвеладзе, «выдвижение такого рода инициативы (создание следственной комиссии) является своего рода демонстрацией того безвыходного положения, в котором оппозиционеры оказались по своей вине. Они собрали целую волну дезинформации для нанесения ущерба репутации власти. Потому что у них нет аргументов, откуда им взять аргументы, и они хотят начать необоснованную дискуссию по поводу создания этой парламентской следственной комиссии».

На тот же вопрос отреагировал и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который заявил, что «по стандарту, когда начинается обычное расследование, парламентские следственные комиссии не создаются. Однако и здесь эта конкретная политическая сила умудряется спекулировать, что очень печально». По словам председателя Парламента Шалвы Папуашвили, «у депутатов есть разные инструменты, например, интерпелляция. Они могут вызвать министра и задать вопросы по всем этим вопросам».

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