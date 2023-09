Оппозиция и гражданские активисты проводят демонстрацию у здания Паралмента

Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием Парламента, где на сегодняшнем заседании министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили выступит на тему глубоководного порта Анаклия на Черном море. На сегодняшнем заседании заслушают также министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури по правилам интерпелляции. Его пригласила парламентская оппозиция в связи с трагедией в Шови.

Участники акции протеста требуют уголовного преследования Отара Парцхаладзе, бывшего генерального прокурора, попавшего под санкции США. Участники митинга держат транспаранты с надписью: «Задержите российского агента Отара Парцхаладзе».

Участники акции протеста также требуют расследования трагедии в Шови и обвиняют правительство в равнодушии. По их словам, в зоне стихийного бедствия не сработала система раннего оповещения, а спасательные работы начались с опозданием.

Тем временем Парламент усилил меры безопасности, ограничил доступ к зданию и разместил на прилегающей территории сотрудников правоохранительных органов.

Комментарии с акции

Игорь Нармания, «Единое национальное движение»: «Мы должны встретить российского министра-коллаборациониста (имел в виду министра внутренних дел), который каждый день разрушает наше будущее, который защищает российских шпионов, а также несет ответственность за трагедию Шови. Он должен знать, что в нормальном государстве его обязательно будут судить за защиту российских шпионов, в том числе он тоже является российским шпионом, это доказано и мы это хорошо знаем… Поэтому мы должны дать надлежащий ответ министру Гомелаури».

Элене Хоштарья, лидер партии «Дроа»: «Визит Гомелаури не пройдет обычно, будет протест… Единственный способ коммуникации – атака, и мы должны действовать всегда так, это будет в разных формах, будь то внутри Парламента или снаружи, будет во многих местах… Сегодня придет Гомелаури, активисты дождутся, мы тоже будем здесь и создадим ему дискомфорт».

Дачи Натрошвили, студент: «Мы хотим устроить ему (Гомелаури) встречу, потому что у нас накопилось много вопросов и много проблем, у «Грузинской мечты» вошло в привычку уклоняться от ответственности, и Вахтанг Гомелаури – один из примеров этого».

