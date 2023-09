«Грузинская мечта» объединяется в поддержку попавшего под санкции США Отара Парцхаладзе

После первоначальной реакции официальных лиц «Грузинской мечты» на решение США о введении санкций против бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, когда они единогласно заявили, что Парцхаладзе последние 10-11 лет не работал на публичной службе и является частным лицом, тон и суть последних комментариев ГМ изменились. Госдепартамент США 15 сентября ввел санкции в отношении Парцхаладзе за распространение вредного влияния России на Грузию.

Официальное расследование обвинений соответствующими государственными структурами еще не начато, поскольку Служба государственной безопасности только объявила об изучении этого дела. Тем временем представители «Грузинской мечты» перешли от защиты к атаке, пытаясь переложить бремя доказывания на США и подчеркнуть личные и профессиональные качества Парцхаладзе.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Служба государственной безопасности заявила, в том числе публично, что начала изучение этого дела. Это, конечно, серьезное обвинение, а с другой стороны, это первый гражданин Грузии, который подвергся такому типу санкций. Именно поэтому СГБ работает над этим вопросом, в том числе обращается к американским партнерам, чтобы они передали доказательства, которые легли в основу этого решения, и мы также сказали, что общественность Грузии будет полностью проинформирована об этом процессе… человек, который последние 10 лет не имел связи с политикой и публичной службой, есть частное лицо и еще, именно потому, что это серьезное обвинение, поэтому СГБ и начала изучать этот вопрос, именно поэтому обращается к американской стороне за доказательствами, и у нас будет открытая коммуникация с общественностью по всем этим вопросам».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Прежде всего, необходимо обнародовать больше информации, представить больше конкретики. Население нашей страны заслуживает того, чтобы ему предоставили больше информации о гражданине Грузии, который, как говорят, находится под санкциями. Когда мы говорим, что началось изучение дела, возможно, соответствующее ведомство попросит своих коллег предоставить более подробную информацию по этому вопросу. Помните случай с судьями, когда было ограничение на визы? Однако из объяснений никто ничего не мог понять, почему они приняли такое решение, с чем оно связано. Я думаю, по крайней мере, когда речь идет о стратегическом партнере и такое решение принимается, нужно предоставить больше конкретики».

Ираклий Заркуа, «Грузинская мечта», депутат: «У этих неудачников, радикалов есть личная неприязнь к господину Парцхаладзе – почему? Парцхаладзе был человеком, который начал сажать этих мучителей в тюрьмы, все это начала поэтому, в том числе и против Саакашвили, естественно у них личная неприязнь. Потому что он не подчинился их политическим интересам. Когда он работал в их время – он был ангелом, а теперь, когда он уже сколько лет не находится на публичной службе, теперь он стал проблемой? Это личная месть радикалов этому человеку, прокуратуре».

Ираклий Кадагишвили, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Многие грузины имеют бизнес в России, и поэтому теперь мы должны гонять всех грузин?! Когда говорят, что он оказывал влияние, должен быть какой-то факт или доказательство, чтобы я мог в это поверить… поэтому мы заинтересованы в большем числе аргументов, поэтому СГБ заявила, что проведет изучение, чтобы было больше конкретики по этому вопросу… Вопрос о случайности возникает тогда, когда за решением не следует конкретной аргументированной информации, появляется этот синдром случайности».

Арчил Талаквадзе, «Грузинская мечта», заместитель председателя Парламента: «Наверно, следует предположить, что подробности выяснят адвокаты господина Парцхаладзе. Что касается моего личного мнения, исходя из информации, которая была известна мне 10 лет назад во время его работы в госсекторе и мне известно из открытых источников, что, по моему мнению, Парцхаладзе не тот человек, который будет работать против Грузии и подрывать свою страну. Мое мнение таково, что в первую очередь адвокатам, наверно, следует получить информацию о том, на чем основаны эти санкции».

