Грузинские политики оценивают санкции против Отара Парцхаладзе

Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели санкции против более чем 150 компаний и частных лиц. Среди них был бывший генеральный прокурор Грузии и человек, близкий к окружению Бидзины Иванишвили, Отар Парцхаладзе. Цель санкций — предотвратить уклонение России от санкций, перекрыть доступ России к технологиям, деньгам и финансовым ресурсам, которые помогают Путину вести войну в Украине, и в целом предотвратить вредоносную деятельность России.

За решением о введении санкций против Отара Парцхаладзе последовала реакция со стороны правящей партии и оппозиции в Грузии. Следует отметить, что по решению властей, данный вопрос уже изучается в Службе государственной безопасности Грузии. «Civil Georgia» предлагает оценки сторон по вопросу введения санкций против Парцхаладзе.

Оценки представителей правящей команды

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Отар Парцхаладзе уже десять лет не имеет никакой связи с властью. Поэтому он как частное лицо попал под эти санкции. При этом это первый гражданин Грузии, попавший под эти санкции в контексте России… Соответствующие ведомства обязательно изучат этот вопрос и общественность получит информацию об этом… Единственный субъект, который влияет на власть – это грузинский народ, и грузинский народ это видит. Конечно, есть много акторов, которые пытаются повлиять на власть Грузии, это не только Россия, и мы видим, что есть попытки повлиять на Грузию по различным вопросам, оказать давление… Вы знаете, что (Парцхаладзе) при предыдущей власти длительное время работал в публичном секторе, после 2013 года связи с властью не имеет…».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Это первый случай, когда санкции введены против гражданина нашей страны… Сегодня мы услышали заявления по поводу расследования. Вы знаете, что мы не присоединяемся к санкциям против России и ее граждан, хотя всегда учитываем, чтобы наша страна не была использована для обхода санкций. Для этого предпринимаются важные шаги, и мы даже получили благодарность на встречах с представителями наших дружественных стран… Отар Парцхаладзе работал в системе еще при прежней власти. Думаю, он уже 9-10 лет не работает на публичной службе, занят частными делами и бизнесами. Расследование по указанному вопросу начато, и, конечно, власти Грузии сделает все возможное в любом случае».

Георгий Вольский, «Грузинская мечта», первый заместитель председателя Парламента: «Если он что-то совершил, государство будет действовать соответственно, как и в других случаях. Грузия не является территорией, где Россия или любой бизнесмен, работающий в России, избегает санкций. После 2013 года он (Отар Парцхаладзе) вообще не появлялся вблизи госструктур… Любой человек, отступающий от закона, порядка, который в Грузии строго соблюдается, как ни удивительно, станет предметом интереса соответствующих структур. Что будет после этого, должны судить соответствующие структуры».

Ираклий Кадагишвили, «Грузинская мечта»: «Нам всегда нужна конкретность. Кто-то всегда на кого-то имеет влияние, но при чем тут правительство, «Грузинская мечта, как политическая партия. 11 лет назад этот человек несколько месяцев был генеральным прокурором, после чего он уже не на публичной службе, не в политике, является частным лицом».

Гурам Мачарашвили, движение «Сила народа»: «Странно то, что американцы снимают санкции с российских бизнесменов, по их же информации, санкции сняты с троих граждан России и под санкции попал гражданин Грузии… Парцхаладзе не появлялся на публичной службе в течение десяти лет, он рядовой гражданин и когда вводишь санкции против рядового гражданина, у тебя здесь должны быть какие-то основания и аргументы. Соответствующие ведомства изучат это и общественность получит информацию о том, насколько это было соответственно».

Примечательно, что движение «Сила народа» сегодня также отреагировало и письмом на введенные против Парцхаладзе санкции. В письме говорится: «определение причин санкций настолько несерьезно, что за решением можно прочитать совершенно иной политический мотив. Непонятно, где кто-то увидел влияние Отара Парцхаладзе на грузинскую политику, особенно на общество. Он не появлялся публично уже много лет. В отличие от Давида Кезерашвили, он не финансирует партии, НПО, и не владеет средствами массовой информации. Влияния Парцхаладзе на грузинское общество и политику не существует в природе, и очевидно, что кто-то должен был придумать все это для определенной политической цели».

Оценки представителей оппозиции

Петре Цискаришвили, «Единое национальное движение»: «Аналогичные, идентичные экономические и коммерческие санкции должны быть применены и в случае с Парцхаладзе, имущество должно быть арестовано, доступ к банковским счетам должен быть ограничен, это наше требование».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: ««Грузинская мечта» пытается изобразить Парцхаладзе отставным, чиновником на пенсии, не имеющим никакого влияния на процесс, в то время как против него введены санкции вместе с высокопоставленным офицером ФСБ Онищенко… Должно быть проведено расследование, кем он был, вместе с какой группой действовал Парцхаладзе и какими средствами и формами они влияли на политическую жизнь Грузии в пользу России».

Роман Гоциридзе, парламентская группа «Еврооптимисты»: «Можно без преувеличения сказать, что это катастрофическая информация, поскольку главный прокурор страны был российским агентом… Следует немедленно начать расследование, кто рекомендатор, кто познакомил Парцхаладзе с Иванишвили… Если Служба госбезопасности не начнет расследование на такую. скандальную тему, это будет означать, что во власти Грузии, в этом же здании (Парламент) тоже есть российские агенты».

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию»: «Один из членов клана Бидзины Иванишвили прямо обвиняется Соединенными Штатами Америки в содействии вооружению России… Мы уже много лет говорим, что «Грузинская мечта» сделала все для того, чтобы Россия беспрепятственно усилила свое влияние в стране, а с решением принять эти санкции тем более это было подтверждено в очередной раз».

Хатуна Самнидзе, парламентская политическая группа «Группа реформ»: «Парцхаладзе, который был генеральным прокурором в этой стране, прошедший фильтр Службы государственной безопасности (СГБ) и СГБ не обнаружила или не смогла обнаружить, что он находился в прямом контакте с Россией и работал в Грузии для проведения российского влияния, конечно, он не был бы одинок в этом процессе… Сегодня, подчеркивая, что он является частным лицом, я считаю, что это опасно для высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты». Бидзина Иванишвили также является частным лицом».

Цотне Коберидзе, «Гирчи – больше свободы»: «Невозможно, чтобы человек так был повышен за кражу кроссовок и стал преступником такого масштаба без помощи «Грузинской мечты»… Таких вещей не бывает в природе. Естественно, Парцхаладзе является опорой «Грузинской мечты»… Фактически санкции введены против одной руки Бидзины Иванишвили, за чем, на мой взгляд, последует то, что санкции будут введены также и против Бидзины (Иванишвили)».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)