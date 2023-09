Политики оценивают встречу с верховным представителем ЕС

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 8 сентября в рамках своего визита в Грузию провел встречу со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили и представителями большинства и оппозиции в Парламенте.

«Civil Georgia» предлагает комментарии политиков, которые они сделали после встречи.

Комментарий председателя Парламента

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Конечно, мы говорили о европейской перспективе. С одной стороны речь шла о том, что Грузии важно выполнить рекомендации, а с другой стороны, говорилось, что важно, чтобы решение Евросоюза было основано на заслугах и было справедливым. Мы подчеркнули, что для нас важно, чтобы хотя бы сейчас в официальных документах Евросоюза вместо разной терминологии в отношении Абхазии и Цхинвальского региона был закреплен термин оккупация, поскольку важно, чтобы все называлось своим именем… Оппозиция также подняла вопрос о статусе кандидата. В то же время, так терминологическое разделение народа и власти, и попытка, которую мы, к сожалению, слышим от радикальной оппозиции в Грузии и, к сожалению, от некоторых европарламентариев и европейских политиков, на этой встрече было подчеркнуто, что абсолютно неприемлемо для ЕС такое отношение. Я говорил и в другое время и убеждаюсь, что именно то, как радикальная часть оппозиции лоббирует статус кандидата… Несмотря на все это, никуда не годится наша страна, никуда не годится наш суд, никуда не годится наша полиция, ничто никуда не годится в нашей стране, но дайте нам статус кандидата. Я не знаю, что это за лоббизм…».

Комментарии представителей оппозиции

Тина Бокучава, «Единое национальное движение»: «Верховный представитель также говорил о том, что внешняя политика нынешней власти не соответствует внешней политике Евросоюза по многим направлениям и перечислил конкретные примеры, такие как возобновление авиасообщения с Россией».

Хатиа Деканоидзе, политическая группа «Еврооптимисты»: «Это была трудная встреча, потому что вопрос выполнения Грузией рекомендаций обсуждался очень специфически и подробно. Место Грузии – в Европе. Сегодняшняя власть создает препятствия для предоставления нам статуса кандидата. Господин Борель озвучил следующие вопросы: прежде всего, внешняя политика Евросоюза и Грузии, конечно, должна находиться в полной гармонии».

Давид Усупашвили, «Лело – партнерство за Грузию»: «Господин Борель прямо сказал нам, что двери Европы открыты. Он приехал сюда, чтобы помочь Грузии и сказать, что небольшая часть рекомендаций реализована полностью. Над всем остальным нужна серьезная работа, времени достаточно… Я думаю, что представители властей частично поняли, отчасти им объясняли, как следует меняться Европе, чтобы она стала достойна Грузии. Хорошая новость в том, что оппозиция объединилась в том, что Грузия должна получить статус кандидата… Сегодня мы узнали, что правительство передало представителям Евросоюза план действий из 7 пунктов по системному подходу, как упразднить олигархические системы в Грузии и т.д.».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «Для «Грузинской мечты» это была довольно трудная встреча. Это связано с тем, что была подчеркнута необходимость выполнения рекомендаций. Нарратив, который создавала «Грузинская мечта» так, будто все рекомендации были выполнены, еще раз доказал, что этим они никого не смогут обмануть. Критическое внимание было сосредоточено на трех вопросах, можно сказать… Это вопрос деологархизации, это вопрос реформирования судебной системы, системы правосудия и вопрос реформирования избирательной системы. «Грузинская мечта» имела, на мой взгляд, очень неподходящий тон, я просто не знаю, как это назвать, это было сделано целенаправлено…».

Хатуна Самнидзе, политическая группа «Группа реформ»: «Было подчеркнуто, что Грузия отстает от плана и это ответственность власти, но время еще есть и необходимо эффективно использовать это время. Это был главный посыл, послания были достаточно строгими, ясными и подчеркивали, что наши европейские партнеры хотят, чтобы Грузия стала членом европейской семьи».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)