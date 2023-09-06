Госдепартамент призывает правительство и всех участников «объединиться» для реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата

Отвечая на вопрос о решении «пророссийской власти Грузии» начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель подчеркнул европейские стремления грузинского народа и призвал к единству для достижения этой цели.

Патель заявил, что «мы, как и грузинский народ, четко выразили… что они видят свое будущее вместе с Европой, а Евросоюз дал Грузии четкую дорожную карту для получения статуса кандидата».

Он подчеркнул: «мы призываем правительство Грузии и все участвующие стороны объединиться и работать для достижения этой цели, особенно для реализации необходимых реформ для получения статуса кандидата в члены ЕС. Потребность в единой Грузии никогда не была такой необходимой», – добавил Ведант Патель.

NEW!!! U.S. urges Georgian govt and other stakeholder to ‘come together NOW’ and work to implement reforms required to achieve EU candidate status, DoS Spox tells me.



“The need of unified had never been more urgent”#GeorgiaDeservesBetter pic.twitter.com/ECwEUUZoP4 — Alex Raufoglu (@ralakbar) September 5, 2023

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