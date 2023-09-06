Источник: Госдепартамент США
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Госдепартамент призывает правительство и всех участников «объединиться» для реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата

Civil.ge Send an email 06/09/2023 - 12:24
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Отвечая на вопрос о решении «пророссийской власти Грузии» начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель подчеркнул европейские стремления грузинского народа и призвал к единству для достижения этой цели.

Патель заявил, что «мы, как и грузинский народ, четко выразили… что они видят свое будущее вместе с Европой, а Евросоюз дал Грузии четкую дорожную карту для получения статуса кандидата».

Он подчеркнул: «мы призываем правительство Грузии и все участвующие стороны объединиться и работать для достижения этой цели, особенно для реализации необходимых реформ для получения статуса кандидата в члены ЕС. Потребность в единой Грузии никогда не была такой необходимой», – добавил Ведант Патель.

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Civil.ge Send an email 06/09/2023 - 12:24
1 1 minute read

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