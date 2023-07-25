США вновь заявляют, что власть Грузии несет ответственность за здоровье Саакашвили

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 24 июля, отвечая на вопрос о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что власть Грузии несет ответственность за его здоровье.

Пять бывших послов США в Грузии выступили с заявлением, в котором призвали правительство Грузии разрешить «жизненно важное медицинское лечение находящемуся в заключении и ослабленному бывшему президенту Михаилу Саакашвили».

«Внимательно следим за делом г-на Саакашвили. Очень беспокоимся о его здоровье», — сказал Миллер, – «Как мы публично и в частном порядке много раз заявляли властям Грузии, именно они ответственны за предоставление ему (Саакашвили) медицинской помощи, в которой он нуждается, чтобы обеспечить защиту его прав. Мы продолжим очень внимательно следить за этим делом».

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