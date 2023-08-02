Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Госдепартамент США
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Госдепартамент: «США считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии»

02/08/2023 - 21:23
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Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер отреагировал на одобрение «парламентом» оккупированной Абхазии соглашения между Москвой и Сухуми о реализации инвестиционного проекта по восстановлению работы Сухумского аэропорта.

«Соединенные Штаты Америки считают Сухумский аэропорт частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Мы призываем Россию выполнить свое обязательство и вывести свои вооруженные силы на их доконфликтные позиции в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 2008 года», — заявил Мэтью Миллер.

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02/08/2023 - 21:23
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