Госдепартамент: «США считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии»

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер отреагировал на одобрение «парламентом» оккупированной Абхазии соглашения между Москвой и Сухуми о реализации инвестиционного проекта по восстановлению работы Сухумского аэропорта.

«Соединенные Штаты Америки считают Сухумский аэропорт частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Мы призываем Россию выполнить свое обязательство и вывести свои вооруженные силы на их доконфликтные позиции в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 2008 года», — заявил Мэтью Миллер.

NEW!!! State Dept reacts to Georgia's occupied region of Abkhazia's decision to transfer strategic location – Sokhumi airport to Russia.



"The United States considers Sokhumi Airport to be part of Georgia's airspace," DoS Spox Matthew Miller tells me.



1/2#RussianAggression — Alex Raufoglu (@ralakbar) August 1, 2023

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