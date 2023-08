Шарль Мишель: «Мы должны быть готовы к расширению в 2030 году»

Выступая на Стратегическом форуме в Бледе (Словения), президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС и страны-кандидаты «должны быть готовы к расширению к 2030 году». Он говорил о необходимости установить четкие, даже амбициозные сроки, чтобы «сохранить доверие».

Президент Мишель подчеркнул, что «окно возможностей открыто; и мы должны действовать», и что европейские лидеры обсудят расширение и на следующих заседаниях Европейского совета «зафиксируют позицию относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой… и я ожидаю, что вопросы Боснии и Герцеговины и Грузии также вернутся в повестку дня», – добавил Мишель.

По его словам, все государства, которым была предоставлена европейская перспектива, включая Грузию, следует называть «будущими государствами-членами» Евросоюза.

Он добавил, что членство есть и будет процессом, основанным на заслугах, и подчеркнул важность верховенства закона в процессе членства, поскольку, по его словам, членство в ЕС приносит «как ответственность, так и пользу», а принятие первого и освоение второго требует соответствующего готовность.

Говоря о Западных Балканах, Мишель заявил: «в ЕС нет места прошлым конфликтам» и, в частности, указал на недопустимость попыток вновь присоединившихся стран блокировать будущих членов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)