Тбилиси не присутствовал на саммите «расширения» в Афинах

Отсутствие Тбилиси вместе с другими странами-претендентами на вступление в Евросоюз на афинском саммите вызвало бурю негодования в СМИ. По данным дипломатических источников, с которыми «Civil Georgia» побеседовал на условиях анонимности, 23 августа в МИД Грузии планируют вызвать посла Греции для объяснений.

Саммит, который состоялся по инициативе правительства Греции, является продолжением саммита ЕС-Балканы, состоявшегося в Салониках 20 лет назад. На этот раз на саммите также присутствовали лидеры Молдовы и Украины. Во встрече приняли участие президент Еврокомиссии и президент Европейского совета, которые назвали саммит «неформальной встречей по расширению Евросоюза».

Представитель МИД Грузии Арчил Караулашвили, оценивая отсутствие Тбилиси на встрече, заявил, что это не мероприятие ЕС, и добавил, что его основной темой является не расширение ЕС, а война в Украине. По его словам, этим и объясняется приглашение Киева и Кишинева на саммит.

Ссылаясь на анонимных дипломатов в Брюсселе, корреспондент Радио «Свобода» в Брюсселе сообщает, что неприглашение на саммит Грузии и еще одной страны-кандидата в ЕС, Турции, вызвало замешательство. В то время как некоторые источники сообщили, что Греция направила приглашения и Анкаре, и Тбилиси, другие заявили, что их не пригласили, потому что Украина и Молдова «продвинулись дальше по пути к членству».

У обозревателей в Тбилиси также вызвала раздражение фраза из Афинской декларации, которая гласит: «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, связанные географической близостью со странами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, которые определяются общими возможностями и проблемами». Упоминание «географически соседних» стран в качестве приоритета было воспринято как упрек в адрес Грузии, имеющей лишь морскую границу с Евросоюзом.

