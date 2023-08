Правительство официально отказало президенту в международных визитах

В Администрации президента Грузии сообщили, что 31 августа в городе Берлине в рамках визита к президенту ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайеру президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

По сообщению Администрации правительства Грузии, Администрация президента 12 июля 2023 года внесла предложение правительству Грузии относительно визита, которое было официально отклонено в письменной форме 3 августа 2023 года, согласно постановлению правительства Грузии. «Также президенту официально письменно отказали в рабочих визитах 22-24 августа в Украину, 16 сентября в Швейцарскую Конфедерацию, 2-3 октября в Республику Польша, 4-6 октября в Королевство Бельгии, с 31 октября по 2 ноября в Королевство Дания и 1-2 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Саломе Зурабишвили также было отказано в официальных визитах в Республику Болгария 27-29 сентября, в Чехию 10-12 декабря и в Государство Израиль 18-20 декабря», – говорится в сообщении.

В связи с этим председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что президент Грузии не имеет одобрения правительства, которое по Конституции она должна получать во время международных визитов, «поэтому президент Грузии нарушает Конституцию», – добавил он.

По его словам, отсутствие согласия имеет свои причины, напомнив последнее выступление президента с трибуны Парламента Грузии, «которое было выступлением против евроинтеграции Грузии. Тогда в ее заявлении был такой пафос, что будто сегодня Грузия не заслуживает статуса кандидата».

«В то время, когда даже наши европейские коллеги подтверждают критериями оценки, что Грузия является первой в этом направлении, а президент Грузии с трибуны Парламента Грузии говорит обратное, то, конечно, есть риски, что ее вояж также будет основан на этой цели», – сказал Мамука Мдинарадзе.

По словам Мдинарадзе, все граждане Грузии должны сказать, что рекомендации выполнены и что Грузия заслуживает статуса кандидата. По его словам, говорить иначе – это саботаж. «Грузинская оппозиция, их телеканалы и, к сожалению, президент Грузии делают все, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата, чтобы они могли использовать это против властей Грузии», – добавил он.

Он также сказал, что «Грузинская мечта» не собирается объявлять президенту импичмент, поскольку голосов для ее импичмента не хватит, если принять во внимание поддержку президента со стороны оппозиции.

Следует отметить, что для осуществления официальных международных визитов президенту Грузии необходимо подтверждение правительства. Одобрение ее международных визитов остается спорным вопросом между президентом и правительством «Грузинской мечты»: в марте 2022 года Саломе Зурабишвили заявила, что ей было отказано в визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву.

