Суд приговорил гражданина Грузии к 12 годам по обвинению в терроризме

По информации прокуратуры Грузии, 15 августа Тбилисский городской суд на основании представленных прокуратурой доказательств признал Цискару Тохосашвили виновным в присоединении к иностранной террористической организации и содействии террористической деятельности.

Тохосашвили предъявили обвинение по статье 328 УК Грузии (вступление в иностранную террористическую организацию и содействие ей в террористической деятельности). Суд признал обвиняемого виновным и «приговорил к 12 годам лишения свободы в виде наказания».

Гражданин Грузии Цискара Тохосашвили был задержан в Тбилисском международном аэропорту Службой государственной безопасности 7 декабря 2022 года. По данным Службы госбезопасности, Тохосашвили, также известный как «Эмир Иса», в 2015 году отправился на Ближний Восток и присоединился к действующей в регионе террористической организации «Исламское государство». По данным ведомства, он «считался довольно влиятельной фигурой» среди членов организации и имел тесные отношения с различными влиятельными лидерами «Исламского государства».

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