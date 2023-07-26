СГБ задержала двух граждан Грузии за связи с «Исламским государством»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 26 июля, что ее Контртеррористический центр задержал двух граждан Грузии по обвинению в поддержке «Исламского государства». По информации СГБ, контртеррористическая операция проводилась одновременно в четырех пунктах в двух регионах Грузии.

В результате следственных мероприятий изъяты флаги с символикой террористической организации «Исламское государство» и различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывное устройство и взрывчатые вещества.

Контртеррористический центр СГБ проводит расследование по статьям 327 (Членство в террористической организации или участие в ее деятельности) и 236 (Незаконное приобретение/хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств) Уголовного кодекса Грузии, целью которого является выявление характера причастности задержанных к деятельности террористической организации и установлению других лиц, причастных к преступлению.

Служба государственной безопасности Грузии поблагодарила Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел за сотрудничество.

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