БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало негативную оценку законов об «иноагентах»

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) подготовило правовое заключение по двум законопроектам о т.н. «иноагентах», инициированных в Парламенте Грузии в феврале 2023 года. Заключение было подготовлено на основании обращений народного защитника Грузии от 24 февраля и 6 марта этого года. В связи с этим в заявлении народного защитника отмечается, что БДИПЧ/ОБСЕ дало негативную оценку законопроектам.

В заявлении омбудсмена поясняется, что, несмотря на то, что в результате массовых акций протеста, прошедших в Тбилиси, обсуждение вышеуказанных законопроектов в Парламенте Грузии было прекращено (в частности, отозван один из законопроектов, а второй был отклонен Парламентом во втором чтении), «в связи с важностью вопроса БДИПЧ/ОБСЕ продолжило работу над заключением, и представило широкий обзор соответствующих стандартов и рекомендаций в области прав человека по этому вопросу».

Основное внимание в документе уделяется негативным последствиям законопроектов для основных прав человека. Эти права включают право на собрания, выражение мнений, неприкосновенность частной жизни, участие в общественной деятельности и защиту от дискриминации. «В заключении также рассматривается законодательство США и Австралии. Подчеркивается, что законодательство этих стран – это фундаментально отличающиеся случаи, имеют совершенно иную цель и масштаб, в связи с чем не представляют собой релевантных примеров для грузинского контекста», — поясняет народный защитник.

Правовое заключение БДИПЧ/ОБСЕ по законопроектам об «иноагентах»

Заключение на «Законодательные инициативы по прозрачности и регулированию деятельности организаций, финансируемых из-за рубежа или о т.н. «законах об иностранных агентах и подобных законодательных актах и ​​их соответствии международным стандартам в области прав человека» в самом начале отмечает, что фундаментальное право на свободу объединений является неотъемлемой частью активной и основанной на участии демократии, и переплетено с другими правами человека. Для реализации этих прав существенное значение имеет доступ к различным источникам финансирования, включая международное и иностранное финансирование.

Несмотря на это, в докладе отмечается, что некоторые страны с подозрением относятся к иностранному финансированию. В документе добавляется, что в целом цель законов о т.н. «иностранных агентах» или аналогичного законодательства состоит в том, чтобы в целом усилить контроль над деятельностью такого финансирования и активностью принимающих организаций путем наложения на них новых обязательств, таких как отдельная и сложная регистрация, приклеивание т.н. «ярлыка», учет, обязанность подотчетности и т.д.

В заключении подчеркивается, что эти нормы зачастую не соответствуют строгим критериям, установленным международным правом в области прав человека. Эти критерии диктуют, что ограничения свободы объединения должны быть законными, преследовать легитимные цели, демонстрировать пропорциональность и необходимость для демократического общества и не носить дискриминационный характер.

Оценка показала, что часто недостаточно доказательств для обоснования необходимости введения законов об «иноагентах», которые указывали бы на ощутимую, текущую или серьезную угрозу национальным интересам или демократии. Кроме того, при обсуждении целесообразности принятия закона во многих случаях отсутствуют адекватные риск-ориентированные оценки гражданского сектора, которые доказывали бы причастность неправительственных организаций к преступной деятельности.

Более того, национальное обоснование подобных законодательных инициатив обычно не является «релевантным и достаточным». Оно не в состоянии продемонстрировать несовершенство существующих законов или целесообразность принятия новых мер. «Абстрактное предположение о том, что все деньги, полученные из-за рубежа, представляют собой потенциальную угрозу национальным интересам, несовместимо с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заключении.

Также отмечается, что отличающийся подход из-за иностранного происхождения финансирования указывает на потенциальную дискриминацию. Положения об НПО часто и без четких определений, более строгие, чем положения о бизнесе. Кроме того, в докладе подчеркивается, что «законодателям обычно не удается продемонстрировать, что они оценили потенциальное негативное влияние законодательства на организации или рассмотрели другие правовые альтернативы и выбрали меры, наименее ограничивающие основные права». В заключении также подчеркивается, что требование «прозрачности» или «публичности» финансирования организации само по себе не является законной целью, хотя может быть допустимо в конкретных обстоятельствах, связанных с охраной общественного порядка или предотвращением преступлений.

В заключении подчеркивается, что такие цели, как борьба с отмыванием денег или финансированием терроризма, не оправдывают автоматически введение новых обязательств по отчетности для всех НПО. Ссылки на иностранные законы, такие как Закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) и Закон Австралии о схеме прозрачности иностранного влияния (FITS), не подходят для оправдания инициатив, направленных против НПО, финансируемых из-за рубежа.

В докладе также отмечается, что законы об «иностранных агентах» вводят меры контроля, такие как внеплановое инспектирование, без четкой правовой основы или разрешения суда. В некоторых случаях эти законы используются для наложения штрафов, лишения свободы или закрытия НПО, что считается несоразмерными карательными мерами по сравнению с нарушениями. Эти законы часто нарушают принципы равного обращения и запрета дискриминации, косвенно затрагивая неправительственные организации, выступающие в защиту меньшинств. Кроме того, законы об «иностранных агентах» порождают риски дискредитации действующих организаций, разжигания недоверия, страха и неприязни в обществе, что осложняет их деятельность.

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