Представители исполнительной и законодательной власти Грузии вместе с представителями дипломатического корпуса по случаю 15-летия августовской российско-грузинской войны 2008 года почтили память героев, погибших на войне, и возложили венок к Мемориалу героев.

Председатель парламента Шалва Папуашвили напомнил о трагедии, случившейся 15 лет назад, и выразил разочарование отсутствием адекватной международной реакции. «Тогда, в 2008 году, многие предпочли закрыть глаза вместо того, чтобы ввести санкции против России, они ввели эмбарго на закупки оружия Грузией. Вместо жесткой политики в отношении России кто-то был занят перезагрузкой отношений с Россией, кто-то был занят строительством стратегических трубопроводов, а кто-то через 2 года после войны проводил военный парад с российскими войсками на Красной площади. Возможно, мы были слишком малы и слишком на краю, но закрыв глаза на эту агрессию в 2008 году, мы получили Украину 2014 и 2022 годов и перенос войны с края Европы в сердце Европы», — заявил он.

По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, «прошло 15 лет с тех пор, как Россия осуществила военную агрессию против Грузии, прошло 15 лет с тех пор, как тогдашняя власть Грузии совершила величайшее предательство собственной страны и народа — это предательство никогда не будет прощено той политической силе, которая называается «Национальным движением» и режимом Саакашвили».

Вспоминая героев, погибших в ходе войны, Кобахидзе отметил: «вы знаете, что правовой спор длился годами. Один спор был связан с нарушениями прав человека, другой — с военными преступлениями. Несмотря на фальсификацию доказательств, несмотря на то, что многочисленные проблемы были созданы предыдущей властью, нам удалось доказать, что грузинские военные не совершали никаких военных преступлений и нарушений прав человека со стороны грузинских военных не было».

По его словам, в 2004-2012 годах Россия значительно расширила свое влияние в Грузии, что в первую очередь проявилось в оккупации 20% территории Грузии, и это стало результатом предательства, совершенного тогдашней властью. Это предательств имело продолжающийся характер, среди них я могу вспомнить принятый ими закон о т.н. бывшей автономной области Южная Осетия, восстановив таким образом старые, коммунистические границы, которые были упразднены при Гамсахурдиа, провели альтернативные, сепаратистские выборы, и я не хочу продолжать все это, это было предательством… Это предательство никогда не будет прощено политической силе под названием «Национальное движение» и режиму Саакашвили», – сказал он.

Мэр Тбилиси Кахи Каладзе заявил: «прошло 15 лет после августовской войны, в результате которой мы потеряли еще больше территории, мы потеряли мирных жителей, наших героических солдат, полицейских. Мы должны много говорить нашим детям об этих героях. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, это территориальная целостность страны, поэтому на нас лежит не только ответственность, но и обязательство вернуть себе наши территории, объединить страну, и я верю, что вместе мы сможем вернуть друг друга и территориальную целостность Грузии!».

По сообщению Министерства юстиции, министр юстиции Рати Брегадзе находился на братском в Мухатгверди. По информации ведомства, Министерство юстиции Грузии в пределах своей компетенции защищает правовую безопасность Грузии в международных судах и готовит правовую основу для дальнейшей деоккупации страны. В частности: межгосударственный спор против России по делу об августовской войне выигран в Страсбургском суде; Российская Федерация обязана выплатить до 130 миллионов евро в пользу до 24 тысяч граждан Грузии, пострадавших во время войны; Все (до 3 300) дела, связанные с августовской войной против Грузии, которые были возбуждены жителями Цхинвальского региона при координации России, выиграны (Грузией). Разбирательство против России по делу продолжающейся оккупации находится в активной фазе; В Гаагском суде завершено расследование дела о российско-грузинской войне; Ордера на арест выданы в отношении трех лиц, совершивших преступления против населения Грузии.

«При прежней власти, если начнем с результатов, Грузия потеряла территории, российский оккупационный режим сумел совершить зло, которое называется оккупацией, убил наших героев, а потом годами этим пользоваться», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Все это стоит нам большого сопротивления до сегодняшнего дня. Ценой огромного труда Грузия, как сторона, выиграла оба процесса в Страсбурге и Гааге, несмотря на то, что доказательства намеренно скрывались. Правовой спор выигран. Что касается доказательств, например, одним из доказательств были части «Искандера» и до прихода власти «Грузинской мечты» их не искали. Вернее, они были перепрятаны до этого, а спустя несколько лет нам удалось найти части «Искандера», как основные доказательства, и предъявить их суду, что и послужило основанием для решения о том, что Грузия была права в этом судебном споре», – сказал Мдинарадзе.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал журналистов не спрашивать каждый год, кто начал войну, и добавил: «неужели кто-нибудь думает, что войну начала Грузия?». Он отметил, что цивилизованный мир не задается этим вопросом. «Это деликатный вопрос, и хорошо подумайте, какой вопрос вы задаете. Есть большая разница между терминами — не смогли предотвратить, и начали войну», — добавил Бурчуладзе.

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