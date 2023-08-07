Международные партнеры Грузии комментируют годовщину российско-грузинской войны 2008 года

Ниже приведены международные отклики на 15-ю годовщину августовской российско-грузинской войны России 2008 года:

Президент Европейского совета Шарль Мишель: «Прошло 15 лет после вторжения России в Грузию. 15 лет спустя поддержка Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Грузии остается непоколебимой. Мы поддерживаем мужественный народ Грузии, выбравший путь в ЕС и НАТО».

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич: «В 15-ю годовщину августовского вооруженного конфликта 2008 года между Грузией и Россией Совет Европы вновь заявляет о своей четкой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ. Категорически отвергает признание Россией регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее военное присутствие в регионе, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархей: «15 лет! В августе 2008 г. были оккупированы Абхазия и Южная Осетия/Цхинвальский регион. С тех пор Грузия живет под угрозой серьезного военного присутствия России в оккупированных регионах. Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Грузии и призываем Россию выполнить свои международные обязательства».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: «15 лет назад в этот день Россия начала агрессию против Грузии. 20% территории Грузии все еще оккупированы. Зверства и нарушения международного права продолжаются. Мы должны разорвать цикл российской агрессии. Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии».

Президент Литвы Гитанас Науседа: «Литва осуждает оккупацию территории Грузии Россией 15 лет назад. Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Сегодня Украина защищает свою свободу от того же агрессора. Мы призываем Россию вывести свои войска с территории Грузии и Украины».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: «15 лет назад Россия вторглась в Грузию и не была за это наказана. За этим последовали еще более жестокие действия российской агрессии. Литва непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В то же время мы считаем, что единственный путь в безопасную Европу лежит через победу Украины и трибунал над агрессорами».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен: «В 15-ю годовщину конфликта между Россией и Грузией еще раз подтверждаю твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию уважать международное право и выполнять свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года».

МИД Эстонии: «Сегодня исполняется 15 лет со дня незаконной агрессии России против Грузии. Эстония категорически осуждает оккупацию Россией 20% территории Грузии и усиление вооруженных сил на ее границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Грузии».

МИД Латвии: «Латвия осуждает грубое нарушение Россией международного права, напав на Грузию 15 лет назад. Решительно поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Грузии и ее курс на евроатлантическую интеграцию».

МИД Украины: «15 лет назад Россия вторглась в Грузию. Регионы Грузии, Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия по-прежнему оккупированы российскими войсками. Украина стоит рядом с грузинским народом и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ».

Министерство иностранных дел Румынии: «15 лет с момента военного вторжения России в Грузию — это трагическое напоминание о долгой истории агрессивного поведения России по отношению к нашим восточным соседям. Как стратегический партнер, Румыния продолжает твердо поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии».

МИД Бельгии: «В 15-ю годовщину российско-грузинского конфликта Бельгия еще раз подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ. Бельгия продолжит поддерживать международные переговоры в Женеве и все усилия по урегулированию конфликтов в Грузии».

Министерство иностранных дел Хорватии: «В 15-ю годовщину вторжения России в Грузию Хорватия подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Хорватия активно способствует безопасности в Грузии посредством участия в Миссии наблюдателей ЕС и призывает к конструктивному взаимодействию и мирному урегулированию конфликта».

МИД Австрии: «Сегодня исполняется 15 лет со дня вторжения России в Грузию в 2008 году. Австрия еще раз осуждает незаконное военное присутствие России и выражает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».

МИД Словении: «В 15-ю годовщину агрессии России против Грузии мы еще раз подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Призываем Россию выполнять свои международные обязательства».

МИД Дании: «15 лет назад российские войска вторглись в Грузию, ознаменовав новый этап агрессии против соседних стран. Дания осуждает незаконное военное присутствие России на грузинских территориях в Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Миссия США при ОБСЕ: «15 лет назад Россия вторглась в Грузию. Граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии десятилетиями живут под российской оккупацией, многие из них стали беженцами. Нападение России в 2008 году напоминает о тех, кто продолжает страдать после вторжения России в Грузию и Украину».

Посольство США в Грузии: «Сегодня 15-я годовщина вторжения России в Грузию тяжела вдвойне. Мы чтим память погибших и помним героев, чьи имена прибавляют силы грузинскому народу. Сегодня флаг США приспущен в знак траура по жертвам трагедии в Шови».

Посол Германии в Грузии Петер Фишер: «В годовщину российско-грузинской войны мы вспоминаем погибших. Германия поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Одностороннее признание регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии неприемлемо. Мы призываем Россию выполнить свои правовые обязательства».

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