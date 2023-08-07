15 лет после российско-грузинской войны 2008 г.

15 лет назад Россия начала войну против Грузии. В результате августовской войны 2008 года между Россией и Грузией Грузия потеряла 170 сотрудников Министерства обороны, 14 сотрудников Министерства внутренних дел и 228 гражданских лиц. Число раненых и пострадавших мирных жителей и военнослужащих составило 2 232 человека.

В результате этнической чистки, проведенной Россией и ее марионеточными представителями в Цхинвальском регионе, более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Подавляющее большинство их домов было сожжено захватчиками, чтобы их хозяева никогда не вернулись домой.

В месяцы, предшествовавшие началу войны, а также в ходе боевых действий Россия использовала различные тактики гибридной войны, такие как информационные операции, энергетический, экономический и торговый шантаж, кибератаки, «паспортизация» населения оккупированных территорий, и др.

Тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, а также тогдашний премьер-министр Владимир Путин позже признали, что российское правительство спланировало вторжение в Грузию в конце 2006 года, чтобы предотвратить интеграцию Грузии в евроатлантические структуры.

Вскоре после августовской войны Россия признала независимость двух регионов Грузии — Абхазии и т. н. «Южной Осетии», и пытается, хотя и безуспешно, добиться признания их «независимости» другими государствами.

На сегодняшний день более 20% территории Грузии по-прежнему оккупировано Российской Федерацией. Россия до сих пор не выполнила Соглашение о прекращении огня из 6 пунктов, которое было достигнуто при посредничестве Евросоюза. Более того, оккупационный режим продолжает передвижение оккупационной линии (процесс т.н. бордеризации) на территории, контролируемой правительством Грузии, разделяя общины колючей проволокой, незаконные задержания и похищениями местных жителей, а также милитаризацию оккупационного режима.

Права грузинского населения, проживающего на оккупированных территориях, нарушаются ежедневно. У них ограничены основные права человека, включая свободу передвижения, свободу выражения мнений, свободу получать образование на родном языке и т. д. Грузия требует защиты их прав и права безопасно и достойного возвращения в свои дома.

Обнаглев от безнаказанности, в феврале 2022 года Россия напала на еще одно соседнее государство и начала полномасштабную войну с Украиной. И на этот раз она по-прежнему использует ту же комбинацию тактики гибридной и обычной войны.

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