В 15-ю годовщину августовской войны премьер-министр Грузии критикует прежнюю власть

8 августа премьер-министр Грузии выступил с заявлением в связи с 15-й годовщиной начала российско-грузинской войны 2008 г., в котором говорится, что военная агрессия России привела к «крупным человеческим жертвам, насильственному перемещению мирного населения и временной оккупации наших территорий, которая до сих пор остается главным вызовом суверенитету нашей страны и дальнейшему развитию».

Гарибашвили почтил память героев, погибших на войне, и добавил: «наша власть по-прежнему привержена мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны; Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов и всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время».

В беседе с представителями СМИ на братском кладбище в Мухатгверди, он сказал: «я хотел бы отметить сегодня, мы неоднократно говорили об этом, этой войны можно было бы избежать. Я знаю информацию о том, что происходило и как развивались события, хочу еще раз отметить, что бывший главнокомандующий проявил большую безответственность».

Премьер-министр подчеркнул «позорное» поведение бывшего президента на фоне самоотверженности героев. «Помните, как жевал галстук, из-за звука… самолета, распластался на земле и съел очень большой позор, как говорят, и все общество видело, и не только мы, но и весь мир это видел, к сожалению», – сказал он.

Следует отметить, что риторика Гарибашвили в отношении третьего президента (а именно, апелляция к эпизоду с галстуком и падение на землю параллельно звуку самолета) полностью соответствует позиции президента России Владимира Путина, кремлевских чиновников, неоднократно озвученной российскими пропагандистами.

Премьер-министр также рассказал о событиях 9 августа и упомянул протокол заседания Совета безопасности того времени: «вы помните записи заседания Совета безопасности того времени… как вели себя эти люди. Их совершенно не волновало, им было плевать на наших павших героев, на то, что территории бомбят, что мы теряем, что происходила оккупация».

По словам премьер-министра, у общественности есть вопросы: «почему мы потеряли Кодорское ущелье без боя, без сопротивления? Почему мы потеряли более 150 населенных пунктов? Почему эту войну вовремя не предотвратили должным образом? Почему не была проведена оценка рисков?».

По словам премьер-министра, эти вопросы еще раз подчеркивают, что прежня власть была «антинациональной властью, которая не заботилась ни об объединении территорий Грузии, ни о защите нашего народа, ни о защите наших национальных интересов, это была власть, которая заботилась только о своих интересах, которая предала интересы нашей страны, предала этих парней, наше население, наш народ, наших героев».

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