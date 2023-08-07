В годовщину августовской войны 2008 года президент Зурабишвили посетила братское кладбище Мухатгверди

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была единственным представителем власти, посетившим братское кладбище в Мухатгверди 7 августа в связи с 15-й годовщиной российско-грузинской августовской войны 2008 года.

Перед этим она посетила панихиду в соборе Светицховвели по погибшим на войне.

Дата начала российско-грузинской войны 2008 года до сих пор вызывает споры. Большинство политиков и представителей власти «Грузинской мечты» отмечают начало российско-грузинской войны 2008 года 8 августа. Другие считают, что это российский нарратив, и называют датой начала войны 7 августа, когда, как известно, первые российские вооруженные подразделения вошли на территорию Грузии.

В беседе с представителями СМИ президент Грузии сказала, что день траура, объявленный в честь памяти жертв трагедии в Шови, и совпадение годовщины войны 2008 года символично. По ее словам, «враг борется с нами, иногда войной, а иногда и мягкой силой, что очень заметно в последнее время и что нуждается в нашем единстве. Мы также боремся с разгневанной природой, и нам нужно объединиться перед этим».

Президент также заявила, что в последние дни в социальных сетях звучат или пишутся такие заявления, которые неприемлемы для нее. «Я уверена, что все это неприемлемо для грузин и для Грузии. Если мы хотим независимости, за которую сражались люди, похороненные здесь, если мы действительно хотим этой независимости, если мы хотим государства, мы должны опомниться, увидеть, где наше общее дело, и вместе бороться против общего врага, а не против друг друга».

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