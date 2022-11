Как сообщает МВД Грузии 1 ноября, в результате спецопераций, проведенных в Тбилиси и регионах страны, за наркопреступления задержаны 24 человека, из них 18 — наркоторговцы.

По информации МВД, сотрудники правоохранительных органов несколько раз провели контрольную закупку наркотиков у задержанных наркоторговцев, трое из которых являются гражданами Казахстана, и происходящее снимали на видео. Кроме того, в качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли наркотические средства, незаконно проданные задержанными, и деньги, полученные в результате сбыта веществ. В случае признания вины задержанным грозит до 20 лет или пожизненное заключение.

Кроме того, полиция задержала одного гражданина Украины и двух граждан России по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном и крупных размерах. Правоохранители задержали еще трех человек за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

По информации МВД, в результате спецопераций, проведенных по всей стране, из мест, указанных обвиняемыми, а также при обыске личных автомобилей и домов задержанных, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства и психотропные вещества, приготовленные для сбыта: «героин», «кокаин», «Альфа», «ПВП», «Кетамин» и «Субутекс» в крупных и особо крупных размерах.

Расследование дела ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупных и особо крупных размерах, а также изготовления, сбыта, попытки сбыта, а также по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ по статьям 260, (19)-260, 273, (18)-260 и 261 УК Грузии.

