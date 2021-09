МВД задержало 21 человека по обвинению в незаконной торговле наркотиками

МВД Грузии сообщило 7 сентября, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека в Тбилиси, Батуми, Рустави, Лагодехи и Марнеули по обвинению в незаконной торговле наркотиками.

По данным МВД, 18 из них были наркодельцами, а трое — курьерами организованной группы наркодилеров, работающей в социальной сети.

Как отметили в ведомстве, при личном обыске и в жилых домах обвиняемых правоохранителями были изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, в том числе, до 8 литров нового психоактивного вещества, а также крупная сумма наличных денег.

По данным МВД, подозреваемые были задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении, реализации и групповой попытке незаконной реализации наркотических средств в крупных и особо крупных размерах. Следствие ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

