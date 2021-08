МВД Грузии задержало 20 наркореализаторов

МВД Грузии сообщило 12 августа, что правоохранители задержали 20 наркореализаторов в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Болниси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков в особо крупных и крупных размерах. 3 из них являются гражданами иностранных государств.

По данным следственного ведомства, при обыске домов задержанных в качестве вещественных доказательств было изъято до 2 кг наркотического средства «героин»; Бупренорфинсодержащий препарат 50 таблеток субоксина; 1,9 литра жидкости, содержащей амфетамин; 50 граммов порошка, содержащего амфетамин; Вещество, содержащее до 15 граммов MDMA; до 200 граммов кокаинсодержащего вещества и незаконно приобретенный пистолет STALKER 2918-UK.

Дело расследуется по фактам наркопреступлений и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия по статьям 260 и 236 Уголовного кодекса Грузии.

В случае признания виновным задержанным грозит от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

