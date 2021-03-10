Новости
МВД задержало 11 наркодилеров за незаконную приобретение-хранение-продажу наркотиков
По сообщению МВД Грузии от 10 марта, правоохранители задержали 11 наркореализаторов в поселении Поничала в Тбилси и Марнеули по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков.
По данным ведомства, при обыске домов задержанных полиция изъяла подготовленные к продаже 45 упаковок героина и деньги. В то же время сделали контрольную закупку героина у обвиняемых и снимали процесс закупки на видео.
Дело расследуется по статье незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических средств в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (статья 260 Уголовного кодекса Грузии), что карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.
По теме:
- МВД задержало гражданина Ирана за незаконное приобретение, хранение, продажу и ввоз наркотиков
- Сотрудники МВД задержали 9 наркоторговцев
- МВД задержало одного человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении 1 кг героина
- МВД задержало одного человека за незаконное приобретение и хранение до 0,5 кг наркотиков
This post is also available in: ქართული (Грузинский)