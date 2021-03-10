Фото: скриншот из видео МВД Грузии
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МВД задержало 11 наркодилеров за незаконную приобретение-хранение-продажу наркотиков

10/03/2021 - 20:25
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По сообщению МВД Грузии от 10 марта, правоохранители задержали 11 наркореализаторов в поселении Поничала в Тбилси и Марнеули по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков.

По данным ведомства, при обыске домов задержанных полиция изъяла подготовленные к продаже 45 упаковок героина и деньги. В то же время сделали контрольную закупку героина у обвиняемых и снимали процесс закупки на видео.

Дело расследуется по статье незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических средств в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (статья 260 Уголовного кодекса Грузии), что карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.

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10/03/2021 - 20:25
2 1 minute read

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