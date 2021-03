МВД задержало 11 наркодилеров за незаконную приобретение-хранение-продажу наркотиков

По сообщению МВД Грузии от 10 марта, правоохранители задержали 11 наркореализаторов в поселении Поничала в Тбилси и Марнеули по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков.

По данным ведомства, при обыске домов задержанных полиция изъяла подготовленные к продаже 45 упаковок героина и деньги. В то же время сделали контрольную закупку героина у обвиняемых и снимали процесс закупки на видео.

Дело расследуется по статье незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических средств в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (статья 260 Уголовного кодекса Грузии), что карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным заключением.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)