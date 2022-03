В Зугдиди совершено нападение на съемочную группу ТВ «Мтавари архи»

Как сообщает телекомпания «Мтавари архи», поздно вечером 18 марта в городе Зугдиди на съемочную группу телеканала было совершено нападение, во время чего избили членов группы.

По словам журналистки бюро «Мтавари архи» в регионе Самегрело Эммы Гогохия, на них напали, когда съемочная группа прибыла в Зугдидский офис Консервативного движения для записи интервью.

«(У офиса Консервативного движения) около 4 автомобилей (с государственными номерами) остановились одновременно и (нападавшие) вышли организованно, они были вооружены кассетами», — заявила она.

По словам Гогохия, ее оператора «беспощадно избивали» около 8 человек, а аппаратура была сломали. По словам журналиста, нападавшие также применяли физическое насилие к ней.

Как говорит Гогохия, основной целью нападавших была камера, и они указывали друг другу, чтобы «сломать и похитить оборудование».

По ее предположению, причина произошедшего заключалась в том, что съемочная группа «Мтавари архи» заметила около 6 сотрудников ННЮЛ при Зугдидском муниципалитете, когда они стирали украинский флаг и надписи, нарисованные на здании офиса Консервативного движения и, предположительно, «не хотели, чтобы этот факт был обнародован».

«Мы хотели спросить, почему они чистили дверь офиса (Консервативного движения) и от кого получили поручение. После этого вопроса они скрылись с места, и через несколько минут прибыли (нападавшие)», — сказала она.

По словам Гогохия, патрульные полицейские «наблюдали издалека» за насилием над ними и подключились к делу только после того, как граждане «попытались помочь» им. По ее словам, правоохранители задержали нескольких нападавших, но «не всех».

Инцидент расследуется Специальной следственной службой по статье 154 (2) Уголовного кодекса, которая касается незаконного препятствования журналистской деятельности и предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

«Специальная следственная служба проведет все необходимые следственные и процессуальные действия в короткие сроки», — говорится в заявлении службы.

Вчера во время записи интервью в одном из тбилисских кафе нападению подверглась и съемочная группа другой телекомпании «Формула». Министерство внутренних дел начало расследование по статье 154 Уголовного кодекса Грузии.

Коалиция за адвокацию СМИ называет инцидент как результат «враждебной среды, созданной для СМИ»

Коалиция за адвокацию СМИ сегодня дала оценку нападению на съемочную группу «Мтавари архи» и назвала инцидент результатом «враждебной среды, созданной для СМИ» и «неадекватного реагирования на ряд преступлений против журналистов».

Коалиция призвала Специальную следственную службу «провести быстрое и эффективное расследование нападения».

