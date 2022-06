Журналист ТВ Пирвели сообщил о нападении на него и его оператора

Журналистка телекомпании «Пирвели» Нанука Каджаия заявляет, что сегодня на улице Долидзе в Сабурталинском районе Тбилиси на нее и ее оператора Папуну Хачидзе напали двое мужчин.

По словам Каджаия, они пришли в один из медицинских центров, чтобы записать интервью с врачом, во время чего нападавшие сначала отобрали у нее микрофон, а затем попытались повредить аппаратуру.

«После этого они (нанесли) словесное оскорбление, ругались матом на нас. Они пытались помешать нам выполнять наш профессиональный долг и были очень агрессивны по отношению к нам», — вспоминает журналист телекомпании «Пирвели».

Респондентка Лали Джанашвили, у которой съемочная группа пыталась взять интервью, рассказала телеканалу «Пирвели», что во время интервью один из мужчин «вырвал у журналистки микрофон или губку от микрофона» и выбросил их.

«Ругался ужасными, неприглядными словами не только в отношении журналиста, который вообще ничего плохого не сделал, но и а адрес всего телевидения, всех оппозиционных каналов, что вы мол тиражируете ложь… разрушили страну», — добавила она.

На кадрах, обнародованных телеканалом «Пирвели», слышны нецензурные выражения в адрес съемочной группы, а также текст — «Опусти камеру, (иначе) сломаю тебе на голову».

Специальная следственная служба начала расследование инцидента по статье 154 (часть 2) Уголовного кодекса о незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. В службе не пояснили, задержаны ли предполагаемые нападавшие.

Объединение нескольких НПО, работающих по правам СМИ — Коалиция за адвокацию СМИ прокомментировала инцидент и призвала Специальную следственную службу провести «незамедлительное» расследование этого дела.

