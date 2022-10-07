Служба государственной безопасности Грузии сообщила 7 октября, что на оккупированной территории в районе села Двани Карельского муниципалитета «представители российских оккупационных сил провели незаконную т.н. «бордеризацию», в рамках которой незаконно установили металлические столбы и колючие ограждения».

По сообщению СГБ, активизирована «горячая линия», действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС, и об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий. По информации ведомства, официальный Тбилиси поднимет этот вопрос на заседании Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети.

«Незаконная т.н. «бордеризация» и возведенные в ее пределах незаконные сооружения препятствуют свободному передвижению, усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности на местах», — заявили в СГБ и возложили всю ответственность за текущий процесс на оккупационные силы.

Это уже третий случай незаконной «бордеризации» на линии оккупации Цхинвали за последнюю неделю. 1 октября и 30 сентября в СГБ Грузии также заявили о проведении оккупационными силами незаконной «бордеризации».

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