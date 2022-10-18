Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром Молдовы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках своего рабочего визита в Кишинев 18 октября встретилась с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, на встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой, а также продолжающуюся войну в Украине и ее влияние на социально-экономические вопросы.
- Президент Грузии встретилась с председателем парламента Молдовы
- Саломе Зурабишвили находится с визитом в Молдове
В этом контексте президент Грузии и премьер-министр Молдовы подчеркнули, что самое главное сегодня – это солидарность с Украиной и их поддержка.
«Грузия стоит на стороне Украины и ее народа, в такое время очень важна помощь европейских партнеров и реализация совместных проектов, которые были на повестке дня», — сказала Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии пригласила Наталью Гаврилицу на Международную женскую конференцию, запланированную на 2023 год в Тбилиси.
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