Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках своего рабочего визита в Кишинев 18 октября встретилась с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилица.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, на встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой, а также продолжающуюся войну в Украине и ее влияние на социально-экономические вопросы.

В этом контексте президент Грузии и премьер-министр Молдовы подчеркнули, что самое главное сегодня – это солидарность с Украиной и их поддержка.

«Грузия стоит на стороне Украины и ее народа, в такое время очень важна помощь европейских партнеров и реализация совместных проектов, которые были на повестке дня», — сказала Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии пригласила Наталью Гаврилицу на Международную женскую конференцию, запланированную на 2023 год в Тбилиси.

