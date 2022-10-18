Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Молдову 17 октября после встречи с президентом Майей Санду встретилась с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, стороны обсудили в том числе вопросы многостороннего сотрудничества между странами в двустороннем и международном форматах.

«Важно, чтобы обе страны были солидарны друг с другом и поддерживали друг друга на пути европейской интеграции», — сказала президент Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили и Игорь Гросу также обсудили продолжающуюся войну в Украине, «которая является одним из основных вызовов для Европы и мира». Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в этом контексте президент Зурабишвили отметила, что «сегодня мир увидел другую реальность и истинное лицо российской агрессии».

Президент Грузии и председатель парламента Молдовы заострили внимание на 30-летние дипломатические отношения между двумя странами, во время чего президент Зурабишвили подчеркнула, что «Молдова была одним из первых государств, признавших независимость Грузии и в течение 30 лет Молдова неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии».

После встречи председатель парламента Молдовы написал в Twitter, что с президентом Грузии обсудил сложную ситуацию в регионе.

Он также подчеркнул, что перед Грузией и Молдовой стоят общие вызовы в сфере энергетики, кибербезопасности и информационной безопасности. «Мы будем добиваться более интенсивного сотрудничества в торгово-экономической сфере», — добавил он.

Greeted the president of Georgia, @Zourabichvili_S. We discussed the complicated regional situation. #Moldova and #Georgia face the same challenges in energy, cyber and information security. Will work for more intensive cooperation in the commercial-economic field. pic.twitter.com/DT6tEUI7Al — Igor Grosu (@Igor_Grosu_md) October 17, 2022

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