Лидеры Грузии, Украины, Молдовы и Шарль Мишель на Батумской конференции

На международной конференции «Европейский путь Грузии» 19 июля в Батуми выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Европейского совета Шарль Мишель, а также президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.

Конференция открылась гостинице «Шератон» на фоне протеста представителей СМИ и активистов у здания гостиницы. Протестующие требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также исполнения правосудия по делу о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава.

Выступление президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «европейский выбор Грузии неотделим от нашей истории. Он неотделим от наших ценностей, и это отражено в нашей Конституции после того, как Грузия восстановила независимость». «Этот выбор, выбор европейского пути не имеет альтернативы для нас и, насколько я знаю, для наших друзей», — сказала она.

Президент отметила, что европейский выбор «является неизменным выбором нашего народа, и это вопрос, по которому консенсус, несмотря на поляризацию, несмотря на дебаты между политическими партиями, никогда не был предметом споров».

По словам президента Зурабишвили, Батумская конференция — это сигнал о том, что «мы не одиноки в этом деле… Это также означает, что нам нужно делать гораздо больше и намного быстрее».

Президент Грузии также подчеркнула, что Батумская конференция является сильным сигналом для Восточного партнерства и что «это момент, когда следует рассмотреть возможность возобновления вовлеченности Евросоюза в регионе». По ее словам, посредничество президента Мишеля в политическом кризисе в Грузии и его недавний визит в Армению и Азербайджан, а также обсуждение важных проектов в регионе подчеркивают, что для ЕС важно наличие такого соседнего региона, который был бы «демократическим, стабильным и безопасным».

Выступление премьер-министра Гарибашвили

«Совершенно очевидно, что Черное море остается на динамичной, региональной линии фронта шахматной доски. Вот почему вы здесь, и поэтому эта конференция очень важна», — сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, «мы искренне выполняем взятые на себя обязательства в контексте интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Наше сотрудничество с Евросоюзом никогда не было таким активным». Премьер-министр заявил, что реализация Соглашения об ассоциации остается приоритетом в повестке дня его правительства и что его правительство продолжает реформы, направленные на «укрепление демократических институтов, правового сближения и совместимости регулирующих норм в с директивами ЕС».

Подчеркнув, что «амбициозное обещание» правительства Грузинской мечты подготовить страну к членству в ЕС в 2024 году, Гарибашвили заявил: «Я уверен, что, продолжая реформы, стабильное выполнение Соглашения об ассоциации и постепенное сближение с ЕС, мы обязательно достигнем этой цели».

По его словам, «наша демократия обрела форму благодаря усилиям Европейского Союза и наших американских друзей, под руководством президента Европейского совета Шарля Мишеля. В результате обновленной многосторонней поддержки и финансовой помощи возвращается нормальное состояние, демократия работает, и в нашей экономике начинается возрождение».

Выступление президента Шарля Мишеля

«Евросоюз поддерживает вас в знак солидарности… ваши реформы сталкиваются с вызовами, и наша общая цель — вместе преодолеть эти вызовы», — обратился президент Европейского совета к президентам Грузии, Украины и Молдовы.

«Следующий саммит Восточного партнерства состоится в декабре в Брюсселе. Сегодня с обещаю вам, что Евросоюз останется сильным и надежным партнером для вашего региона», — заявил Шарль Мишель и добавил: «мы надеемся, что вы продолжите реформы не потому, чтобы сделать приятно Брюсселю, а ради интересов вашего народа, вашего общества».

«Вместе мы должны защищать права человека и верховенство закона, равноправие, должны отказаться от дискриминации, поддержать свободу выражения мнений, собраний и прессы, которые определяют, кто мы есть, и это лучшая гарантия благополучия», — сказал он, имея в виду, предположительно, гомофобное насилие 5 июля в Тбилиси.

Президент Мишель также упомянул вопрос мобилизации 2,5 млрд евро Евросоюзом вместе с Европейским инвестиционным банком во время пандемии Covid-19 для шести восточных партнеров и отметил, что «эта сильная поддержка ЕС четко демонстрирует стратегическое значение, которое мы придаем вашему партнерству».

По словам президента Европейского совета, Восточное партнерство является плацдармом для более тесного сотрудничества во всех сферах, «оно является катализатором демократии, реформы надлежащего управления и верховенства закона».

Выступление Президента Украины

«Сегодня у нас (Грузия, Молдова и Украина) общие устремления, потому что у нас общие видения на завтра. Это полноправное членство в Евросоюзе, равенство, свобода и демократия», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам: «к сожалению, наши страны объединяют не только стремления, но и цена, которую мы за это заплатили. Мы знаем и не по книгам, что такое аннексия, что такое оккупация, что такое война».

По словам президента Украины, встреча в формате Ассоциированного трио «создает новое региональное измерение для расширения Европейского Союза, в которое входят наши три страны». «Без них картина европейского проекта была бы как незаконченный пазл, которому, как минимум, этих трех, на мой взгляд, важных частей недостает», — добавил он.

