Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Бухаресте, провела совместную пресс-конференцию со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Заявления Зурабишвили

В начале своего выступления президент Грузии еще раз осудила ракетные удары России по нескольким городам Украины.

Отметив, что Румыния является страной, имеющей самую протяженную границу с Украиной среди стран ЕС, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что «мы полностью сочувствуем украинскому народу. То, что происходит в городах Украины, совершенно неприемлемо для всего цивилизованного мира».

Президент Грузии отметила, что Грузия и Румыния имеют «очень большой опыт» воздействия российской имперской и советской политики, а также знают, что такое агрессия. «Мы знаем, что может сделать Россия, это переход этой агрессии в новое измерение», — сказала она.

Говоря об опасениях по поводу возможного применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия в Украине, а также планируемой мобилизации в оккупированных регионах, президент Зурабишвили заявила, что все это является «продолжением жестокой агрессии, неприемлемой для мирного мира».

По ее словам, главным оружием против этой агрессии является солидарность, и «я хочу заявить здесь о полной солидарности грузинского народа с Украиной».

В этом контексте президент Грузии приветствовала усилия ЕС и США, направленные на то, чтобы «помочь этой самоотверженной борьбе Украины, которая, несомненно, должна закончиться победой, потому что здесь решается мир, свобода и независимость нас, всех нас, всей Европы, и мы все это прекрасно осознаем».

Европейские устремления

Президент Грузии также говорила о европейских и евроатлантических устремлениях Грузии, в то же время поблагодарив Румынию за поддержку Грузии на этом пути. «Румыния, наряду с Польшей, является нашим основным партнером в Европе и может быть еще ближе из-за близости к Черному морю».

Саломе Зурабишвили назвала предоставление Грузии европейской перспективы «историческим шагом» и отметила, что «мы должны предпринять необходимые шаги, работать и показать нашим европейским партнерам, что мы готовы не только к перспективе, но и к членству, и это истинная и сильная воля населения Грузии».

В связи с европейской перспективой президент Грузии заявила, что это «результат действительно самоотверженной борьбы Украины. Не было бы Украины, и сегодня, возможно, эта перспектива не была бы реализована».

«Мы можем не жалеть сил, чтобы также быстро достичь статуса кандидата. Это наше ближайшее будущее», — добавила президент.

В завершение выступления Саломе Зурабишвили подчеркнула важность состоявшегося 6 октября в Праге саммита Европейского политического содружества, на котором собрались все страны с европейской перспективой, в том числе и Грузия, что является «большим достижением для нас».

Отметив, что Румыния сыграла важную роль как на саммите, так и в партнерстве с Грузией, Зурабишвили акцентировала внимание на Декларации о стратегическом партнерстве, которую она подписала со своим румынским коллегой 11 октября. Документ предусматривает сближение двух стран за счет развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализации таких инфраструктурных проектов, цель которых — соединить две страны через Черное море. Кроме того, документ еще раз подтверждает поддержку Румынией европейских устремлений Грузии.

Заявления президента Румынии

Со своей стороны президент Йоханнис подчеркнул, что визит президента Грузии проходит в «символическом контексте», когда отмечается 30-летие «повторного установления» дипломатических отношений между двумя странами.

Как и президент Зурабишвили, президент Румынии обратил внимание на совместную декларацию и назвал ее подписание «историческим моментом» в двусторонних отношениях.

Европейские устремления Грузии

«Благодаря этому стратегическому партнерству наши страны хотят улучшить связи в сферах транспорта, энергетики, а также связи между народами», — сказал президент Йоханнис, добавив, что это приведет к развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, евроатлантической и европейской повестки дня, а также развитие и углубление сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Президент Румынии заявил, что «Румыния останется одним из решительных сторонников европейской и евроатлантической интеграции Грузии», и поздравил Грузию с получением европейской перспективы.

По его словам, интеграция в Евросоюз «требует комплексных структурных реформ, инклюзивной политической системы и усилий по модернизации и демократизации».

Касаясь реформ, президент Йоханнис поблагодарил президента Грузии за твердую позицию в отношении продолжения реформ.

«Румыния всегда продолжает поддерживать евроатлантические устремления Грузии в соответствии с решениями Бухарестского саммита 2008 года», — сказал он, добавив, что «в качестве конкретного выражения нашей поддержки наша страна приступит к выполнению мандата контактного посольства НАТО в Тбилиси с 1 января».

Безопасность Черного моря

Что касается региона Черного моря, президент Иоаннис сказал, что он «согласен» с президентом Зурабишвили в том, что «физическая связь на Черном море имеет решающее значение для укрепления стабильности и процветания этого региона».

В связи с этим президент Румынии отметил, что его страна уже работает с Грузией и другими странами-партнерами по «преимущественно стратегическим проектам».

По словам президента, Румыния сотрудничает с Грузией по реализации грузового коридора Черное море — Каспийское море, что, по его словам, является «румынской инициативой и приобретает новое значение в существующем региональном контексте».

Президент Йоханнис также коснулся планов по запуску регулярной паромной линии между Румынией и Грузией и подчеркнул, что проект будет способствовать развитию торговли и улучшению связи между ЕС и Грузией.

Война в Украине

Говоря о продолжающейся войне в Украине, президент Йоханнис обратил внимание на ракетные удары России по нескольким украинским городам и отметил, что «вместе с нашими партнерами Румыния продолжает поддерживать Украину и украинский народ в борьбе против агрессии Российской Федерации».

По его словам, на встрече с Зурабишвили он подтвердил свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Президент Румынии также подчеркнул, что его страна является крупнейшим поставщиком экспертов для Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Относительно оккупированных регионов Грузии президент Йоханнис заявил, что затянувшиеся конфликты «крайне пагубно сказываются на региональной безопасности и стабильности, ограничивают социально-экономическое развитие и создают значительные трудности для местного населения».

Президент Румынии добавил, что его страна активно поддерживает мобилизацию внимания Европейского союза и международного сообщества на эти конфликты и укрепление устойчивости Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)