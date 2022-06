Министр обороны Грузии принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 15 июня принял участие в заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На встрече, в которой приняли участие представители около 45 стран, обсуждались неотложные военные потребности Украины.

Это третье заседание Контактной группы по обороне Украины. По информации Министерства обороны Грузии, контактная группа «поддерживает Украину и осуждает необоснованную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины».

Министр обороны Грузии также примет участие в Министериале обороны НАТО в Брюсселе.

