НАТО заявляет, что безопасность Грузии переплетена с ее безопасностью

Стратегическая концепция НАТО 2022 года помимо прочего также включает обещание продолжать партнерство с Грузией и подтверждает решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что страна станет членом Североатлантического альянса.

«Мы продолжим развивать наше партнерство с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной, чтобы содействовать нашему общему интересу, что выражается в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности», — говорится в концепции.

В документе подчеркивается, что «безопасность стран, которые стремятся вступить в альянс, переплетена с нашей безопасностью. Мы поддерживаем их независимость, суверенитет и территориальную целостность».

«Мы будем укреплять политический диалог и сотрудничество со странами, которые желают вступить в Североатлантический альянс, помогать им в укреплении устойчивости против деструктивного вмешательства, усилить их возможности и расширять нашу практическую поддержку для содействия их евроатлантическим устремлениям», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что концепция, которая была принята на саммите в Мадриде, является «планом альянса в более опасном и конкурентном мире».

Россия «самая главная угроза»

В стратегической концепции союзники по НАТО подчеркивают, что «Российская Федерация представляет собой наиболее важную и непосредственную угрозу безопасности союзников и евроатлантическому миру и стабильности». По их словам, Москва «пытается установить сферы влияния и прямого контроля посредством насилия, диверсии, агрессии и аннексии. Она обычно использует кибер- и гибридные средства против нас и наших партнеров».

В стратегической концепции также говорится, что «военная мобилизация Москвы, в том числе в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, вкупе с ее военной интеграцией с Беларусью представляет угрозу нашей безопасности и интересам».

По заявлению НАТО, «Западные Балканы и регион Черного моря имеют стратегическое значение для альянса. Мы будем и впредь поддерживать евроатлантические устремления заинтересованных стран в этих регионах». В концепции говорится, что альянс активизирует свои усилия по укреплению возможностей этих стран, чтобы они могли противостоять очевидным угрозам и вызовам.

