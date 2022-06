Ираклий Гарибашвили присутствует на саммите НАТО в Мадриде

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Мадриде, где присутствует на саммите НАТО 28-30 июня.

На саммите лидеры НАТО обсуждают текущие вызовы, в том числе войну России в Украине, растущее влияние Китая, а также стратегическую концепцию, которая определит стратегическое направление НАТО на следующее десятилетие и далее.

«Мы ожидаем, что весь прогресс, достигнутый нашей страной за эти годы, будет оценен и признан», — сказал премьер-министр Гарибашвили перед отъездом.

«У меня будут встречи на высоком уровне с нашими европейскими лидерами, и я считаю, что страна добилась большого прогресса, хотя бы с точки зрения интеграции в НАТО. Вместе мы открыли совместный тренировочный центр с НАТО в Крцаниси, и я думаю, что страна сделала все, чтобы повысить совместимость наших войск», — сказал премьер-министр.

Вчера Ираклий Гарибашвили присутствовал на обеде в честь глав государств саммита НАТО в Мадриде от имени короля Испании Филиппа VI.

Помимо премьер-министра Грузии, в Мадриде присутствуют лидеры стран-партнеров НАТО, а именно Австралии, Финляндии, Южной Кореи, Швеции, Новой Зеландии, Украины и ЕС.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)