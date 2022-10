Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами 6 октября ответил на критику со стороны заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс за нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан и заявил, что нападки в адрес Келли Дегнан может вспомнить только со стороны председателя Единого национального движения Ники Мелия и находящегося в заключении директора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила сегодня, что недавние нападки на посла США являются частью дезинформационной кампании, целью которой является сокрытие правды и реальности о кризисе в Европе, созданном одним человеком. Она также подчеркнула, что на встрече с представителями властей Грузии она выразит решительную поддержку Вашингтоном «огромной работы», которую проделала посол США Келли Дегнан и ее команда для содействия евроатлантическим устремлениям Грузии.

По утверждению Ираклия Кобахидзе, именно Мелия и Гварамия сделали в адрес посла США заявления подобного типа, в том числе и оскорбительные высказывания. «Я просто не помню других нападок. Поэтому я не знаю, кого она (заместитель госсекретаря США) имела в виду, это надо у нее спросить, но я бы сказал, что нападок было всего две — Мелия, Гварамия, других нападок не было на американского посла», — сказал он.

На подсказку журналиста о том, что, скорее всего, заместителя госсекретаря США имела в виду высказывания покинувших Грузинскую мечту депутатов в адрес Келли Дегнан, Ираклий Кобахидзе ответил, что они только начали с вопросов, на которые «не был дан ответ». «Это, конечно, не нападки», — добавил он.

Также ответ на вопрос журналиста – собирается ли Грузинская мечта отмежеваться от каких-либо заявлений, сделанных покинувшими правящую партию депутатами, Ираклий Кобахидзе сказал: «Если бы мы подумали, что они нападают на посла, портят отношения и т.д., в этом случае, конечно, мы бы отмежевались».

По словам председателя Грузинской мечты, «Грузия гордится тем, что после 2012 года у нас есть свобода слова, и свобода выражения актуальна не только внутри страны, но и в международных отношениях».

«Естественно, что никто не может ограничивать свободу слова. Поэтому, если кто-то попытается ограничить свободу слова этих людей, конечно, Конституция их защитит», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

