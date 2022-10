Выступая 6 октября на конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа в Тбилиси, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что на встрече с представителями властей Грузии она выразила решительную поддержку Вашингтоном «огромной работы», которую посол США Келли Дегнан и ее команда проделали для поддержки евроатлантических устремлений Грузии.

Она также подчеркнула, что «эти усилия были непростыми, особенно в последнее время, когда были личные нападки на посольство и посла Дегнан».

Заместитель госсекретаря заявила, что нападки на посла США в Грузии являются частью дезинформационной кампании, цель которой — скрыть правду и реальность о кризисе, созданном одним человеком в Европе.

В этом контексте она подчеркнула, что США «всегда уважают международно признанные границы Украины. Так же как и всегда, мы признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».

«Мы все должны встать вместе в поддержку украинского народа, который борется за свою свободу и суверенитет», — сказал Дженкинс.

Заместитель госсекретаря находится с визитом в Грузии 5-7 октября, и помимо участия в конференции она встретится с представителями властей и обсудит вопросы, представляющие общий стратегический интерес, в том числе вопросы безопасности границ, таможни и обороны.

