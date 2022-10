После участия в состоявшейся 5 октября встрече главы кавказской миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Джона Пеннелла с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили посол США в Грузии Келли Дегнан в беседе с журналистами говорила о нападках на гражданское общество, движении «Сила народа» и о деолигархизации.

Нападки на гражданское общество

В беседе с журналистами посол Келли Дегнан заявила, что на встрече с Папуашвили они обменялись мнениями о важной роли неправительственных организаций. «С этой точки зрения я бы сказала, что некоторые нападки на гражданское общество были особенно неожиданными», — сказала она.

«Как уже знают многие члены Парламента, которые до прихода во власть работали в неправительственных организациях, гражданское общество играет важную роль в здоровом, демократическом государстве», — подчеркнула посол.

В этом контексте Келли Дегнан заявила, что НПО существуют не для того, чтобы работать на власть или конкретную политическую партию, а «для того, чтобы работать на общество и ради прав граждан».

«Думаю, что Грузии повезло, что у нее есть ряд очень профессиональных, сильных неправительственных организаций, которые занимаются именно тем, что помогает очищать воздух, урегулировать изменения климата, разрабатывать регуляции», — сказала она, добавив, что «мы должны ценить хорошие работу, которую они делают каждый день».

«Сила народа»

На вопрос о гражданском движении «Сила народа», которое основали покинувшие Грузинскую мечту депутаты, Келли Дегнан сказала, что не собирается комментировать политические события, и добавила: «я думаю, что грузинский народ очень хорошо видит, что там происходит».

Посол США подчеркнула, что от властей исходит «запутанный посыл», с одной стороны, путем поддержки тех, кто, похоже, намерен подорвать партнерство между США и Грузией, а с другой стороны, заявления премьер-министра и других лиц о значении сотрудничества Грузии с США и с другими стратегическими партнерами.

В этом контексте посол Дегнан отметила, что предпочитает руководствоваться фактами, добавив, что вокруг много дезинформации и конспирологических теорий.

«Факт, что на протяжении 30 лет США верно помогают Грузии в укреплении безопасности и поддерживают суверенитет Грузии», — сказала она, добавив, что усилия США в Грузии направлены на то, чтобы помочь стране укрепить демократию и достичь евроатлантических устремлений.

«Это то, что мы все хотим видеть: более полноценно интегрированую в евроатлантическую семью Грузию», — заявила она.

Деолигархизация

Отвечая на вопрос о деолигархизации и недавней законодательной инициативе, подготовленной Грузинской мечтой в этом направлении, посол Дегнан сказала: «лично я не думаю, что всегда полезно просто заимствовать (стратегию) у кого-то другого, не адаптируя это на специфику ситуации в вашей стране».

По словам посла, существуют различные пути, по которым «страны справляются с неправомерным влиянием в политической сфере, и я думаю, что каждая страна должна рассматривать этот вопрос и найти собственное решение».

Она также отметила, что есть много хороших примеров, которые можно сформировать таким образом, чтобы это подходило для Грузии.

«Цель любого закона такого типа — обеспечить прозрачность, подотчетность и равные условия для того, чтобы голос народа был услышан», — добавила посол.

