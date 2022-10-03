Служба статистики: В сентябре годовая инфляция в Грузии составила 11,5%

Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 3 сентября, годовая инфляция в сентябре 2022 года составила 11,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,8%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы товаров: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 17,6%); транспорт (рост на 14,1%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 12,2%).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли преимущественно в следующих подгруппах: хлеб и хлебобулочные изделия (32,8%); молоко, сыр и яйца (23,3%); минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (22,5%); масложировое (21,2%); кофе, чай и какао (18,9%); рыба (16,5%); сахар, джемы и другие сладости (15,8%); мясо и мясные продукты (9,8%); фрукты и виноград (9,6%).

Что касается месячной инфляции, основное влияние на ценообразование здесь оказало изменение цен на следующие группы: образование (рост 7%); здравоохранение (снижение на 2%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 1,7%); транспорт (снижение на 1,3%).

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