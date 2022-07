Годовая инфляция в июне в Грузии составила 12,8%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 июля, годовая инфляция в июне составила 12,8%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,2%.

На годовую инфляцию в основном повлияло изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 21,8%); транспорт (рост на 19,4%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 13%).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли следующим образом: хлеб и хлебобулочные изделия (35,0%), овощи и багчевые (33,4%), фрукты и виноград (31,8%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (24,0%), молоко, сыр и яйца (19,5%), кофе, чай и какао (18,0%), рыба (17,9%), сахар, джемы и другие сладости (16,0%), масла и жиры (14,9%), мясо и мясные продукты (11,3 %);

На формирование месячного индекса инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: гостиницы, кафе и рестораны: (рост на 2,3%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,1%); алкогольные напитки и табак (рост на 0,7%).

